WBBA traz congresso de banda larga ao Futurecom

Encontro ocorre em 1º de outubro e marca a primeira edição do congresso da associação na América Latina, e terá autoridades como o ministro das comunicações, Frederico Siqueira

A World Broadband Association (WBBA) realizará pela primeira vez na América Latina o seu Congresso de Desenvolvimento de Banda Larga, durante a 30ª edição do Futurecom. O evento ocorrerá na manhã de 1º de outubro, no São Paulo Expo, e reunirá líderes globais, especialistas e executivos do setor para discutir desigualdade digital, sustentabilidade ambiental e integração da inteligência artificial na infraestrutura de redes.

Sob o título “Banda larga mais inteligente da América Latina: desbloqueando o acesso e o crescimento, impulsionados por IA e nuvem”, a programação ocupará os palcos Future Cyber e Future Gov, das 9h30 às 12h.

Abertura com autoridades e CEOs globais

A sessão será aberta por Evan Kirchheimer, diretor de pesquisa da Omdia, seguida de boas-vindas de Li Zhengmao, presidente da WBBA, e do ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho.

Na sequência, Ke Ruiwen, CEO da China Telecom, fará a palestra principal “Estratégias para o crescimento sustentável em um mercado de banda larga saturado: uma perspectiva China-Latam”, abordando como operadoras de mercados maduros têm conduzido a transformação digital e criado valor — e as lições possíveis para a região.

Painéis de debate

Às 10h25, Ari Lopes, líder de prática da Omdia, moderará um painel com executivos de operadoras e fornecedores: Wen Ku (CCSA), Átila Branco (FiBrasil), Peter Hu (ZTE), Lourenço Lanfranchi (Ookla) e Vittorio Perona (BTG Pactual). Entre os pontos em pauta estão:

a importância da velocidade versus confiabilidade para os usuários;

evolução regulatória para incentivar qualidade e inovação, reduzindo a divisão digital;

parcerias intersetoriais necessárias para ampliar inclusão e serviços digitais.

Aplicações de IA em redes

A programação segue com apresentações técnicas. Reinaldo Jeronymo, diretor da YOFC South Latam, falará sobre “Rede de Fibra Guiada por IA: desbloqueando um crescimento mais inteligente para a América Latina”. Em seguida, Adalberto Lins, engenheiro sênior da Cisco, abordará “IA no centro: transformando as operações de rede e a qualidade do serviço”, com foco em manutenção preditiva, otimização e escalabilidade.

O encerramento ficará a cargo de Martin Creaner, diretor-geral da WBBA.

Serviço

30ª edição do Futurecom

30 de setembro a 2 de outubro de 2025 – São Paulo Expo (SP)