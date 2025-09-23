Novo padrão da GSMA será apresentado no Futurecom 2025 e promete reduzir custos de conectividade em larga escala

A NLT Telecom anunciou uma parceria com a floLIVE e a TNS para impulsionar no Brasil e em países vizinhos a adoção do novo padrão de eSIM SGP.32, desenvolvido pela GSMA para aplicações de Internet das Coisas (IoT). As primeiras soluções serão apresentadas durante a Futurecom 2025, que acontece entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, em São Paulo.

O SGP.32 foi concebido especificamente para atender às necessidades de dispositivos IoT, eliminando limitações dos padrões anteriores criados para usuários finais de telefonia móvel. Entre os avanços estão a gestão remota simplificada, maior autonomia dos dispositivos, redução de custos logísticos e operacionais e a possibilidade de escalar conectividade em redes de diferentes países.

Estrutura regional de suporte

A iniciativa conjunta inclui ferramentas de orquestração de eSIMs com controles unificados, soluções multi-IMSI e customizações em nível de SIM e de APN. Segundo as empresas, o objetivo é garantir transições transparentes entre redes sem intervenção nos dispositivos conectados.

“Com esta parceria, colocamos à disposição dos mercados brasileiro e latino-americano hiperconectividade IoT via a rede global formada entre as principais MNOs e MVNOs do mundo”, afirmou André Martins, CEO da NLT. Ele destacou que a integração simplifica o gerenciamento remoto e contribui para reduzir custos de operação.

Primeiro cliente: TNS

O primeiro cliente das soluções será a TNS, multinacional com atuação em mais de 60 países e presença crescente na América Latina. “A capacidade de implantar e gerenciar facilmente todos os tipos de dispositivos IoT sem necessidade de intervenção local é um grande avanço”, disse Alexandro Araújo, head Latam da TNS.

Ele ressaltou que a parceria amplia a confiança da empresa para investir em serviços de conectividade no Brasil e em outros mercados da região.

Conectividade global

A floLIVE, responsável pela infraestrutura global, destacou que o SGP.32 se soma a seu portfólio de rede em nuvem para IoT, que inclui core descentralizado, plataforma de gerenciamento, soluções multioperadora e serviços de conformidade regulatória. “Estamos entusiasmados em apresentar a gama completa de soluções de IoT para MVNOs, MNOs e empresas da região”, afirmou Bill Wark, vice-presidente sênior da floLIVE para as Américas.

O padrão SGP.32 encontra-se em processo final de aprovação pela GSMA e tem lançamento previsto ainda em 2025. (Com assessoria de imprensa)