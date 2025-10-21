Com dez redes já conectadas, novo ponto de troca de tráfego interliga o Rio a São Paulo, Nova York e demais hubs globais da DE-CIX

A DE-CIX inaugurou hoje, 21 de outubro de 2025, seu novo ponto de troca de tráfego (Internet Exchange – IX) no Rio de Janeiro (RJ). A infraestrutura amplia a presença da operadora alemã no Brasil e marca a primeira interconexão direta entre redes do Rio, de São Paulo e de outros mercados internacionais do grupo.

O DE-CIX Rio de Janeiro já está em operação com dez redes integradas, entre elas a Sjnet Telecomunicações e a Nexuslink Datacenter. O novo hub conta com infraestrutura distribuída em múltiplos data centers da capital fluminense e oferece conexões de alta capacidade para empresas, provedores de internet, plataformas de nuvem e redes corporativas.

O sistema permite que redes conectadas no Rio acessem diretamente as que fazem peering no DE-CIX São Paulo, bem como no DE-CIX Nova York e em outros pontos do ecossistema da companhia na América do Norte e em diversos continentes. A arquitetura visa reduzir latências e aumentar a estabilidade da troca de dados entre provedores e serviços digitais.

“O Rio de Janeiro exerce um papel estratégico na conectividade do Brasil”, afirma Darwin da Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios no Brasil da DE-CIX.

A companhia destaca que o novo IX chega em um momento de expansão da demanda por conectividade confiável e de alta qualidade na cidade. A expectativa é que o ponto de troca contribua para melhorar a entrega de conteúdo, acelerar aplicações de nuvem e suportar cargas de trabalho de inteligência artificial e serviços corporativos de missão crítica.

Com a nova operação e inauguração do Internet Exchange, o RJ passa a integrar o sistema global de interconexão da DE-CIX, presente em 60 localidades na Europa, África, Américas, Oriente Médio e Ásia. Atualmente, a empresa é acessível a partir de data centers em mais de 600 cidades e conecta milhares de operadoras, ISPs, provedores de conteúdo e redes empresariais em mais de 100 países.

Fundada em 1995, a DE-CIX é responsável por um dos maiores IXs do mundo, o de Frankfurt (Alemanha) processando cerca de 45 exabytes de dados por ano e conectando 1.100 redes.