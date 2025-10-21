TAFS adota tecnologia óptica da Ciena no cabo submarino TAM-1

TAFS implementa tecnologia óptica da Ciena no cabo submarino TAM-1, que ligará EUA, México, Caribe e América Central com 7,2 mil km

A Trans Americas Fiber System (TAFS) anunciou nesta terça-feira, 21 de outubro de 2025, a implementação das soluções ópticas de alta capacidade da Ciena no novo sistema de cabos submarinos TAM-1. O sistema, com 7.200 km de extensão, conectará diretamente os Estados Unidos, México, América Central, Colômbia e Caribe.

O TAM-1 terá capacidade total de mais de 650 terabits por segundo (Tbps), distribuída em 24 pares de fibras na rota sul e 12 na rota norte. A rota norte deve entrar em operação no quarto trimestre de 2025, e a rota sul, no primeiro trimestre de 2026. O projeto prevê duas rotas submarinas distintas, voltadas à redundância e baixa latência para aplicações críticas.

Para viabilizar a operação, a TAFS selecionou as soluções ópticas da Ciena, incluindo o GeoMesh Extreme com tecnologia WaveLogic 6 Extreme e o Sistema de Linha Reconfigurável 6500 (RLS). O conjunto permitirá a transmissão de dados em alta capacidade e o compartilhamento de espectro entre operadoras, em uma arquitetura aberta e programável.

“Na TAFS, lideramos uma nova geração de conectividade fluida para as Américas, que redefine como as redes são construídas, acessadas e dimensionadas”, afirmou Julio Bran, CEO da Trans Americas Fiber System. “Estamos escolhendo a Ciena não apenas por sua tecnologia, mas por seu alinhamento com nossa missão de oferecer infraestrutura digital flexível, eficiente e preparada para o futuro.”

Segundo Thomas Soerensen, vice-presidente de Soluções Globais Submarinas da Ciena, o uso da tecnologia GeoMesh Extreme tornará o sistema apto a atender à crescente demanda por largura de banda impulsionada por aplicações em nuvem, streaming de vídeo, inteligência artificial e 5G.

Com design automatizado e escalável, o TAM-1 busca atender também às demandas crescentes de computação de borda (edge) e de serviços corporativos de alto desempenho, substituindo gradualmente sistemas legados que operam na região há mais de uma década.

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Da Redação

O Tele.Síntese nasceu em 2005. É fruto de mais de 20 anos de experiência jornalística nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e telecomunicações. Foi criada com a missão de produzir e disseminar informação sobre o papel das TICs na sociedade.

Artigos: 11641