Novo espaço terá foco em certificação de produtos, formação de especialistas e apoio a pesquisas em setores como telecomunicações e indústria eletroeletrônica

O Instituto de Pesquisas Eldorado inaugurou em Campinas (SP) o primeiro Centro de Referência de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) do Brasil, batizado de CEMEX. O espaço vai atuar em três eixos: certificação de produtos, capacitação profissional e ensaios de pré-conformidade para apoiar o desenvolvimento de tecnologias nacionais.

A compatibilidade eletromagnética é fundamental para garantir que dispositivos eletrônicos e sistemas elétricos funcionem sem causar interferência em outros equipamentos, explica o instituto. Esse é um requisito essencial para a homologação de aparelhos junto a órgãos reguladores, como a Anatel, que demanda testes de EMC para liberar a comercialização de produtos de telecomunicações.

Segundo o gerente de P&D do Instituto Eldorado, Gustavo Iervolino de Morais, a atenção ao tema desde a fase inicial de projetos contribui para reduzir custos e acelerar o tempo de chegada ao mercado. “Dar atenção à compatibilidade eletromagnética desde a fase inicial do desenvolvimento de produtos é essencial para garantir que o projeto vire produto no mercado. Além de permitir soluções com melhor custos, acelera a inovação e fortalece a confiabilidade dos produtos”, afirmou.

Formação de especialistas em EMC

Um dos objetivos centrais do novo centro é enfrentar a falta de mão de obra especializada no tema. O CEMEX oferecerá programas de capacitação que vão de fundamentos de eletricidade e ondas eletromagnéticas até práticas avançadas de ensaio e certificação de produtos, em conformidade com normas internacionais.

Profissionais com essa formação têm papel estratégico em setores como automotivo, aeroespacial, de dispositivos médicos e, especialmente, em telecomunicações, onde a confiabilidade e a ausência de interferência entre equipamentos são requisitos legais e de mercado. “Um dos grandes gargalos do mercado nacional é a escassez de profissionais qualificados em EMC, uma lacuna que se reflete tanto na formação acadêmica quanto na prática das empresas”, ressaltou Morais.

Estrutura e atuação nacional

Com unidades em Campinas, Manaus, Porto Alegre e Brasília, o Instituto Eldorado atua há mais de 25 anos em pesquisa e desenvolvimento de soluções para empresas nacionais e internacionais. A criação do CEMEX reforça sua presença em áreas estratégicas como microeletrônica, hardware, software, certificação e testes de conformidade.

O centro chega para apoiar a indústria brasileira em um momento de expansão do mercado de dispositivos conectados e de maior rigor regulatório, oferecendo infraestrutura de ponta para ensaios e para a formação de especialistas em compatibilidade eletromagnética.