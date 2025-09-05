Oi Futuro muda de nome e passa a se chamar Instituto Futuros

Organização amplia atuação em cultura, educação e empreendedorismo social e passa a ter mais patrocinadores, além da Oi

O Oi Futuro, braço social criado pela operadora em 2001, passou a se chamar Instituto Futuros. A mudança de nome e identidade visual marca uma nova fase da instituição, que hoje conta com 19 patrocinadores e parceiros públicos e privados além da própria Oi, ampliando projetos nas áreas de cultura, educação e economia criativa.

Na área cultural, o Instituto é gestor do centro Futuros – Arte e Tecnologia, no Rio de Janeiro, onde funciona o Musehum – Museu das Comunicações e Humanidades. O acervo reúne mais de 130 mil itens e recebeu, em 2025, aporte de R$ 6 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) para conservação, pesquisa e ações educativas. O museu já recebeu 275 mil visitantes nos últimos três anos.

No campo educacional, o destaque é o NAVE (Núcleo Avançado em Educação), em funcionamento desde 2006 em escolas públicas do Rio e de Pernambuco. O programa já formou mais de 4 mil alunos em cursos técnicos de Multimídia, Programação Full Stack e Jogos Digitais. Uma pesquisa realizada em 2023 mostrou que 86% dos ex-alunos estão inseridos no mercado de trabalho, sendo 59% em áreas ligadas diretamente ao NAVE.

O programa também lançou a plataforma Órbita – Trajetórias Educacionais, que já registrou 17 mil inscrições em formações de professores. Em 2024, a iniciativa NAVE em Órbita ofereceu cursos gratuitos de introdução a games a mais de 2.200 jovens. A segunda edição, com novos patrocinadores privados e apoio do governo federal via Lei Rouanet, está em execução este ano.

O Instituto também atua no fomento ao empreendedorismo social. Em 2025, foi selecionado pelo governo do Rio de Janeiro para implementar o programa Caminhos Criativos, que receberá investimento de R$ 2,9 milhões e oferecerá capacitação a cinco mil empreendedores culturais em 12 meses.

Fundado como Instituto Telemar, em 2001, a organização adotou o nome Oi Futuro em 2005. Desde então, promoveu 17 editais que apoiaram mais de três mil projetos culturais e educativos em diferentes regiões do país. (Com assessoria de imprensa)