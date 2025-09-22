QMC Telecom capta R$ 1,6 bilhão em debêntures para expansão do 5G

Recursos serão aplicados em novos projetos de infraestrutura digital e no refinanciamento da dívida existente no Brasil

QMC SLS Berrini
Exemplo de SLS da QMC em São Paulo (SP)

A QMC Telecom do Brasil concluiu a captação de R$ 1,6 bilhão por meio de sua quarta emissão de debêntures. Os recursos serão destinados à expansão da infraestrutura digital voltada à tecnologia 5G e ao refinanciamento de dívidas no mercado nacional.

A oferta foi distribuída em três séries, todas direcionadas a investidores profissionais. A principal delas, no valor de R$ 800 milhões, é composta por debêntures incentivadas com vencimento em dez anos e registrou excesso de demanda, segundo a companhia. As outras duas séries somam R$ 400 milhões cada, com prazos de sete e cinco anos, respectivamente.

A emissão foi coordenada pelo Itaú BBA, com participação do Bradesco BBI e do BNP Paribas. A classificação de risco atribuída à operação foi “A(bra)”, em escala nacional, pela Fitch Ratings.

De acordo com a QMC, a captação permitirá novos projetos focados na densificação das redes móveis — etapa considerada essencial para suportar o avanço do 5G. A empresa atua com soluções de conectividade indoor, sistemas de antenas distribuídas (DAS) e infraestrutura em nível de rua (street level solutions).

Segundo o CEO e cofundador da companhia, Rafael Somoza, a estratégia da empresa se baseia em ampliar o suporte às operadoras na melhoria da cobertura e da qualidade do sinal em ambientes de alta demanda.

O CFO da QMC, Ricardo Zubieta, afirmou que o movimento ocorre em meio a um dos maiores ciclos de investimento em infraestrutura digital no Brasil. Ele também destacou o papel das instituições financeiras envolvidas como fator relevante para a operação.

A QMC Telecom do Brasil é controlada pela QMC Telecom International, criada em 2011 e sediada em Porto Rico. O grupo atua também no México, Colômbia, Peru e Chile. No Brasil, a empresa desenvolve e opera sites macro, rooftops, sistemas indoor e soluções de conectividade urbana.

Entre os investidores da holding internacional estão Accel Partners, Housatonic Partners, Quadrant Capital Advisors e TTCER Partners. (Com assessoria de imprensa)

