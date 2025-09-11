Inatel inaugura supercomputador dedicado à inteligência artificial

Supercomputador de IA da Inatel foi feito com apoio da Foxconn e será usado no estudo e desenvolvimento de aplicações em redes 6G, saúde, indústria 4.0

O Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) inaugura oficialmente em 19 de setembro, em Santa Rita do Sapucaí (MG), seu novo supercomputador de alto desempenho (HPC), projetado para pesquisas em inteligência artificial. A infraestrutura foi viabilizada por meio de um projeto de P&D em parceria com a Foxconn e já está em operação desde julho deste ano, e terá aplicações em redes 6G, saúde e indústria 4.0.

Segundo o instituto, o equipamento tem como objetivo formar competências técnicas e acelerar provas de conceito em setores estratégicos, incluindo telecomunicações, saúde e indústria. Os resultados iniciais demonstram o ganho de performance: algoritmos que antes levavam até três dias para serem processados agora podem ser concluídos em menos de uma hora.

Estrutura técnica e aplicações

Coordenado pela gerente de PDI em Software do Inatel, Cristiani Guimarães, o supercomputador possui oito GPUs de última geração, arquitetura modular e capacidade de clusterização. A plataforma pode ser utilizada simultaneamente em diferentes linhas de pesquisa, o que amplia o potencial de uso para projetos de redes móveis de próxima geração (6G), digital twins e simulações avançadas.

“Estamos otimizando o uso da plataforma para acelerar projetos que exigem alto desempenho, como redes 6G, digital twins, simulações avançadas e inteligência artificial aplicada. Esse é um passo estratégico para o Instituto e para o ecossistema de inovação como um todo”, afirmou a gestora.

A parceria também prevê capacitações oficiais da NVIDIA e acesso ao ecossistema Omniverse, que oferece ferramentas e modelos pré-configurados voltados para aplicações em áreas como indústria 4.0, automotiva e saúde.

O novo HPC consolida o Inatel como uma das primeiras instituições privadas de Minas Gerais a operar um supercomputador próprio e passa a dar suporte a projetos em sinergia com o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), iniciativa apoiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A infraestrutura também poderá ser utilizada em novas parcerias de PD&I com empresas e entidades de fomento, como a FAPEMIG e a Embrapii.