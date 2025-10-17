Claro integra Prime Video e Disney+ a seu hub de conteúdo

Operadora reúne seis principais plataformas de streaming no mesmo serviço e promete economia de até 55% aos assinantes

A Claro passou a incluir as assinaturas do Prime Video e do Disney+ em sua oferta principal da Claro tv+, integrando os seis maiores serviços de streaming do mercado em um único produto. Com a novidade, a operadora reúne Netflix, Globoplay, HBO Max, Apple TV+, Prime Video e Disney+ em um mesmo ambiente virtual, que também permite acesso a canais abertos e pagos.

A empresa afirma ser a primeira operadora do país a concentrar todos esses serviços em uma só interface. No caso da Amazon, a assinatura inclui ainda benefícios do Prime, como frete grátis no e-commerce, Prime Music e Prime Gaming. Já o Disney+ reúne o catálogo das marcas Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e produções originais, como o novo The Voice Brasil.

Planos e valores

Na versão Claro tv+ Box, que inclui decodificador e comandos de voz via Alexa, os planos partem de R$ 119,90 por mês, com economia estimada de até 55% em comparação à contratação separada dos serviços e canais.

A opção Claro tv+ App, voltada a TVs conectadas e dispositivos compatíveis, tem valores a partir de R$ 99,90.

A empresa também lançou o Claro tv+ Streamings, voltado a clientes de banda larga e móvel, com assinatura conjunta de Netflix, Apple TV+, Disney+, Prime Video e HBO Max por R$ 69,90 mensais. Essa modalidade não inclui canais lineares e, inicialmente, pode ser contratada nos canais digitais da operadora. Clientes de banda larga já contam com o Globoplay incluso em seus planos.

Assinantes que possuam contas ativas nas plataformas poderão migrar suas assinaturas para a Claro, mantendo perfis, histórico e recomendações. Clientes atuais da Claro tv+ também podem aderir aos novos pacotes.

Integração e estratégia

Segundo Ricardo Falcão, diretor da Claro tv+, a ampliação do portfólio reforça a estratégia de unificar conectividade e conteúdo.

“Agora podemos dizer que somos um dos maiores hubs de conteúdo do Brasil e do mundo. Unimos conectividade e conteúdo em uma proposta única, atendendo aos anseios dos clientes e fortalecendo indicadores-chave do negócio”, afirmou o executivo.

O movimento amplia o modelo híbrido de TV e streaming iniciado pela Claro, que vem firmando parcerias para centralizar o consumo de entretenimento digital em um só ambiente. A operadora mantém cobertura nacional, com presença em mais de 4,8 mil municípios e acesso a 98% da população, e segue expandindo serviços móveis e 5G. (Com assessoria de imprensa)