A Vivo anunciou hoje, 17 de outubro, o lançamento do Proteção Rua, novo serviço da plataforma Modo Seguro, voltado à proteção de dados e aplicativos em caso de furto ou uso indevido de celulares. Segundo a empresa, a ferramenta possibilita que o cliente defina zonas seguras — locais onde o uso dos aplicativos é liberado — e bloqueie automaticamente o acesso a esses apps quando o aparelho é utilizado fora desses perímetros.

De acordo com a operadora, o Proteção Rua está disponível para clientes dos planos Pós e Controle e permite o cadastro de até 20 locais seguros, com raio máximo de 1 km. Quando o smartphone sai dessas áreas, os aplicativos escolhidos ficam bloqueados e só podem ser acessados mediante senha de segurança. O recurso também oferece a opção de senha de ameaça, que aciona automaticamente um contato de confiança e envia a localização do usuário em caso de emergência.

O serviço custa R$ 5 por mês e pode ser contratado pelo App Vivo, dentro da aba Modo Seguro → Proteção Rua. Ele é compatível com Android (a partir da versão 8) e iOS (a partir da versão 16).

O lançamento se soma ao Surfie, aplicativo de controle parental baseado em inteligência artificial, voltado ao monitoramento de atividades online de crianças e adolescentes. O app permite acompanhar a localização, detectar conteúdos suspeitos e limitar o tempo de uso de aplicativos. O Surfie custa R$ 19,90/mês, com 50% de desconto nos dois primeiros meses, nos planos Pós, Controle e Fibra, diz a empresa.

A Vivo também mantém soluções gratuitas na plataforma Modo Seguro, como o Vivo Anti Spam, que identifica e bloqueia chamadas massivas, além de ferramentas de bloqueio e formatação remota de smartphones. A plataforma reúne ainda orientações práticas de prevenção a golpes e invasões digitais, e oferece a opção de contratar o Seguro Celular e outros serviços adicionais de proteção. (Com assessoria de imprensa)