Tele.Síntese realiza evento sobre IoT, redes privativas e MVNOs em São Paulo

Encontro acontece em novembro e reunirá líderes do setor para discutir integração de ecossistemas e inovação na conectividade industrial e urbana

O Tele.Síntese realiza, no Espaço de Eventos KPMG, em São Paulo, evento que dicurtirá a infraestrutura digital, com foco em redes privativas, IoT e MVNOs. O encontro reunirá executivos, empreendedores e representantes de órgãos públicos para debater estratégias de integração de ecossistemas, inovação regulatória e aplicações práticas das novas redes de conectividade.

Às 9h20, o primeiro painel discutirá o papel das redes privativas na indústria, com foco em automação, segurança e produtividade. Já confirmaram presença os debatedores Cristiano Alves (TIP Brasil), Daniel Fuchs (Grupo Datora) e Derlaine Castanho (Telebit), sob moderação de Luiz Henrique Barbosa, presidente executivo da TelComp.

O segundo painel, às 11h20, abordará aplicações urbanas de IoT e redes privativas, com casos em portos, aeroportos e cidades inteligentes. Entre os debatedores estão Cristian Silva (Rede Globo) e Fabian Erik Fink (FonNet), com mediação de Rodrigo Schuch, da Associação Neo.

No período da tarde, o terceiro painel, às 14h, examinará o papel das MVNOs como aceleradoras de inovação em redes privativas e IoT. O debate contará com Álvaro Aquino (Techenabler), Ivan Mendes (Algar e Brain), Katie Pierozzi (Mambo WiFi) e Vinícius Caram (Anatel), sob moderação de Marcos Ferrari, da Conexis Brasil Digital.

Encerrando a programação, o painel das 15h50 discutirá a integração de ecossistemas digitais, com foco em MVNEs, multioperadoras e políticas públicas. Estão confirmados Laerte Magalhães (Iuh!) e Rafael Lunes (Skeelo).

O público-alvo do evento inclui executivos de operadoras, ISPs, MVNOs, empresas de IoT e provedores de infraestrutura, além de representantes dos setores de energia, logística, manufatura, agroindústria e transportes e setor público. Fique atento à programação nesta página para acompanhar a confirmação de mais nomes em cada painel.

Local: Espaço de Eventos KPMG — Rua Verbo Divino, 1400, Chácara Santo Antônio, São Paulo (SP)

Data: 19 de novembro

Informações: [email protected]

Inscrições: sympla.com.br/evento/iot-redes-privativas-e-mvnos/2996012