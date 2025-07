Morre Alessandro Maluf, diretor de vídeo da Claro

Alessandro Maluf, diretor de produto vídeo da Claro, morreu nesta segunda-feira, em sua casa, após um mal súbito, informou o site Tela Viva. O executivo esteve por trás do desenvolvimento da plataforma NOW, que inaugurou o vídeo sob demanda no Brasil, do Claro Box e Claro TV+, já dentro da estratégia de expansão da operadora no modelo de TV baseada em plataformas na internet. Maluf tinha 46 anos, era casado com Alessandra e tinha um filho, João Pedro.

Em nota, a Claro diz: “Maluf, como era mais conhecido por todo todo o setor, teve uma trajetória marcante na companhia, liderando com excelência as principais inovações da empresa na área de TV e conteúdo, atuando com protagonismo nos principais desafios do negócio – desde o modelo de distribuição tradicional até a reinvenção da TV Paga no Brasil. Sua contribuição foi fundamental para a evolução do setor e deixa um legado de profissionalismo, visão e carisma junto a toda a indústria. Além de profissional exemplar, era amigo, generoso e divertido, dono de humor apurado e cheio de referências cinematográficas, que fazia grandes desafios parecerem mais leves”.

O velório será amanhã, dia 15, às 8h30min, e o sepultamento às 12h30min, no Cemitério de Congonhas (Rua Ministro Álvaro de Sousa Lima, 101, Jardim Marajoara, São Paulo).

No linkedin, o presidente da Claro, José Félix, manifestou pesar:

“Com o coração partido venho comunicar o falecimento de nosso colega Alessandro Maluf, Diretor de Transformação TV da Claro. Maluf, de 46 anos, deixa esposa e um filho de 13 anos. À sua esposa, filho, pais e família deixamos aqui nosso mais profundo sentimento de perda. Ficamos aqui rezando para que Deus os conforte”.

Em nota, a Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), também lamentou a morte do executivo. Confira a íntegra abaixo:

A Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) recebeu com imenso pesar a notícia da partida precoce e repentina de Alessandro Maluf, diretor de Produtos de TV da Claro, um dos profissionais mais brilhantes, respeitados e queridos da nossa indústria.

Inovador, alegre e extrovertido — Alessandro era a síntese de um espírito criativo e incansável, capaz de transformar ideias em realizações que marcaram o mercado de TV por assinatura no Brasil. Sua atuação fez dele uma referência, sendo presença constante e inspiradora nos eventos do setor, onde era ouvido com atenção, como porta-voz de inovações.

Mais do que saudades, Alessandro deixa um vazio difícil de preencher — não apenas pela excelência profissional, mas pela generosidade, leveza e entusiasmo com que vivia e trabalhava. Perdemos um amigo, um parceiro, um talento e inspiração.

Neste momento de dor, os associados da ABTA manifestam sua solidariedade à família, aos amigos e a todos os colegas da Claro. Que o legado de Alessandro continue a inspirar os caminhos da nossa indústria, como ele sempre fez em vida.