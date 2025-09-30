MCom prorroga Tomada de Subsídios sobre Política Nacional de Data Centers
Decisão sobre Tomada de Subsídios para Data Centers foi anunciada por Juliano Stanzani, diretor de Política Setorial do MCom, durante painel no Futurecom
O Ministério das Comunicações (MCom) prorrogou até 15 de outubro o prazo para envio de contribuições à Tomada de Subsídios sobre o eixo de infraestrutura e conectividade da Política Nacional de Data Centers. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 30 de setembro, por Juliano Stanzani, diretor de Política Setorial do MCom, durante painel sobre data centers realizado no Futurecom, em São Paulo.
“Estamos, inclusive, abrindo, prorrogando o prazo da Tomada de Subsídios do MCom para Data Centers, que ia vencer hoje, mas será prorrogada até 15/10”, afirmou Stanzani.
Segundo ele, o objetivo é ampliar a participação de empresas e especialistas, garantindo uma visão mais abrangente para a formulação da política. “Com isso, a expectativa é um olhar mais abrangente. Nesta Tomada de Subsídios para Data Centers, há 23 perguntas, questões sobre segurança, sobre localização estratégica, é toda uma miríade de necessidades, um verdadeiro gap de infra, para resolver a latência que existe no território brasileiro”, disse.
Política Nacional de Data Centers
A consulta pública faz parte da construção da Política Nacional de Data Centers, que está sendo elaborada de forma integrada com outros ministérios, como o da Fazenda e o do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O eixo de infraestrutura e conectividade reconhece os data centers como pilar essencial da transformação digital, responsáveis por garantir velocidade, confiabilidade e segurança em serviços que sustentam a economia e o cotidiano da população.
Estão em debate temas como sustentabilidade, padrões de qualidade, capacitação de profissionais e integração com políticas já existentes, como a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, a Política Nacional de Cibersegurança e a Estratégia de Governo Digital. Também são analisadas alternativas para enfrentar a concentração de investimentos em São Paulo e Fortaleza, principais polos de implantação de novas instalações.
Estrutura atual no país
De acordo com a Associação Brasileira de Data Centers (ABDC), o Brasil possui atualmente 162 unidades em operação. A maioria está localizada no Sudeste (110), seguida pelas regiões Sul (27), Nordeste (15), Centro-Oeste (8) e Norte (2).
Essas infraestruturas incluem desde centros corporativos até data centers hiperscalares de computação em nuvem e unidades edge, que aproximam os serviços dos usuários e viabilizam aplicações de baixa latência, como telemedicina, Internet das Coisas e carros autônomos.