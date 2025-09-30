Decisão sobre Tomada de Subsídios para Data Centers foi anunciada por Juliano Stanzani, diretor de Política Setorial do MCom, durante painel no Futurecom

O Ministério das Comunicações (MCom) prorrogou até 15 de outubro o prazo para envio de contribuições à Tomada de Subsídios sobre o eixo de infraestrutura e conectividade da Política Nacional de Data Centers. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 30 de setembro, por Juliano Stanzani, diretor de Política Setorial do MCom, durante painel sobre data centers realizado no Futurecom, em São Paulo.

“Estamos, inclusive, abrindo, prorrogando o prazo da Tomada de Subsídios do MCom para Data Centers, que ia vencer hoje, mas será prorrogada até 15/10”, afirmou Stanzani.

Segundo ele, o objetivo é ampliar a participação de empresas e especialistas, garantindo uma visão mais abrangente para a formulação da política. “Com isso, a expectativa é um olhar mais abrangente. Nesta Tomada de Subsídios para Data Centers, há 23 perguntas, questões sobre segurança, sobre localização estratégica, é toda uma miríade de necessidades, um verdadeiro gap de infra, para resolver a latência que existe no território brasileiro”, disse.

Política Nacional de Data Centers

A consulta pública faz parte da construção da Política Nacional de Data Centers, que está sendo elaborada de forma integrada com outros ministérios, como o da Fazenda e o do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O eixo de infraestrutura e conectividade reconhece os data centers como pilar essencial da transformação digital, responsáveis por garantir velocidade, confiabilidade e segurança em serviços que sustentam a economia e o cotidiano da população.

Estão em debate temas como sustentabilidade, padrões de qualidade, capacitação de profissionais e integração com políticas já existentes, como a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, a Política Nacional de Cibersegurança e a Estratégia de Governo Digital. Também são analisadas alternativas para enfrentar a concentração de investimentos em São Paulo e Fortaleza, principais polos de implantação de novas instalações.

Estrutura atual no país

De acordo com a Associação Brasileira de Data Centers (ABDC), o Brasil possui atualmente 162 unidades em operação. A maioria está localizada no Sudeste (110), seguida pelas regiões Sul (27), Nordeste (15), Centro-Oeste (8) e Norte (2).

Essas infraestruturas incluem desde centros corporativos até data centers hiperscalares de computação em nuvem e unidades edge, que aproximam os serviços dos usuários e viabilizam aplicações de baixa latência, como telemedicina, Internet das Coisas e carros autônomos.