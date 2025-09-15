Operação transforma fabricante de FPGAs em joint venture e reduz despesas da Intel em 2025

A Intel Corporation informou à SEC (Securities and Exchange Commission), nos EUA, a conclusão da venda de 51% da Altera para a Silver Lake, em operação avaliada em aproximadamente US$ 3,3 bilhões. O fechamento ocorreu em 12 de setembro de 2025, conforme comunicado apresentado hoje, 15 de setembro.

Com o negócio, Intel e Silver Lake transferiram suas participações em uma nova joint venture. A Intel manteve 49% de participação.

Segundo o documento, a Intel revisou sua meta de despesas operacionais não-GAAP para 2025 de US$ 17 bilhões para US$ 16,8 bilhões, devido à desconsolidação da Altera. A previsão de US$ 16 bilhões para 2026 permanece inalterada.

A companhia destacou que seus demonstrativos financeiros do terceiro trimestre refletirão os resultados da Altera apenas até 11 de setembro de 2025. A partir do fechamento, a Intel passará a contabilizar a participação sob o método de equivalência patrimonial.

Nos seis primeiros meses de 2025, a Altera apresentou receita de US$ 816 milhões, com margem bruta de 55% e despesas operacionais de US$ 356 milhões. Esses dados foram incluídos no relatório para contextualizar a dimensão financeira da subsidiária antes da transação.

A Altera, subsidiária da Intel, é especializada no desenvolvimento de FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays) e SoCs programáveis. Esses dispositivos semicondutores permitem que engenheiros configurem e personalizem circuitos após a fabricação, acelerando inovações em áreas como telecomunicações, computação em nuvem, inteligência artificial, automotivo e aplicações industriais.

A linha de produtos inclui famílias como Agilex, Stratix, Arria e Cyclone, além de kits de desenvolvimento e ferramentas de design. Os FPGAs são aplicados em sistemas que exigem processamento paralelo, baixa latência e capacidade de adaptação a diferentes padrões tecnológicos.

Neste ano, a Intel também anunciou venda de parte de suas ações ao governo dos EUA, como parte das reestruturações corporativas e societárias que vem promovendo.