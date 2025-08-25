Intel alerta para riscos em acordo bilionário com governo dos EUA

Ao xerife do mercado de capitais dos EUA, companhia listou incertezas sobre repasses, governança e impactos internacionais da participação acionária federal

A Intel apresentou à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos hoje (EUA), 25 de agosto, mais detalhes do acordo firmado com o Departamento de Comércio para a conversão de repasses do CHIPS Act e do programa Secure Enclave em participação acionária da União no capital da companhia. No documento, a fabricante de semicondutores alerta investidores para uma série de riscos associados à operação.

O acordo prevê um investimento de US$ 8,9 bilhões do governo norte-americano em ações da Intel, equivalentes a 9,9% de participação, além da concessão de garantias que podem elevar a fatia em mais 5% caso a empresa deixe de controlar sua divisão de fundição de chips.

Do total, US$ 5,7 bilhões correspondem a valores já aprovados e não desembolsados sob o CHIPS Act, enquanto US$ 3,2 bilhões estão vinculados ao Secure Enclave, voltado à produção de chips seguros para o Departamento de Defesa.

Na semana anterior, a Intel havia anunciado publicamente a operação, destacando que a entrada do governo como acionista reforça a estratégia de expansão fabril nos Estados Unidos, que já soma mais de US$ 100 bilhões em investimentos próprios. O comunicado oficial ressaltou ainda o apoio de empresas como Microsoft, Dell, HP e AWS à política industrial conduzida pela administração Trump.

Principais riscos listados

No formulário, a Intel informa que a transação “pode ter efeito adverso relevante sobre o negócio, a condição financeira e os resultados da companhia” em diferentes cenários. Não significa que eles se confirmarão, no entanto, vale destacar.

Incerteza nos desembolsos: os valores do CHIPS Act não têm data definida para repasse, e os futuros pagamentos do Secure Enclave estão sujeitos a condições regulatórias e disponibilidade orçamentária.

Mudanças legais: leis ou interpretações podem alterar unilateralmente os termos do acordo, inclusive por decisão judicial ou de outros órgãos federais.

Impactos contábeis e fiscais: a empresa ainda avalia os efeitos financeiros da operação, que podem gerar custos adicionais ou perdas futuras.

Diluição acionária: a emissão de novas ações a preços inferiores ao mercado reduz a participação dos atuais acionistas, que podem sofrer diluição adicional caso as garantias sejam exercidas.

Governança corporativa: o governo dos EUA será obrigado a votar de acordo com as recomendações do conselho de administração da Intel, mas sua presença como maior acionista pode limitar transações estratégicas ou influenciar decisões sensíveis.

Repercussão internacional: como 76% da receita de 2024 veio de fora dos EUA, a presença do governo americano no capital pode levar outros países a impor restrições ou medidas adicionais.

Reações de mercado: a empresa cita possíveis impactos em relações com investidores, clientes, fornecedores e concorrentes, além do risco de litígios e maior escrutínio público.

O fechamento da operação está previsto para 26 de agosto de 2025 ou data próxima, com liberação inicial de recursos e emissão das ações correspondentes. A empresa diz que entregará ao governo a quantidade de ações relativa aos desembolsos que receber. Se o desembolso estatal dos EUA não acontecer integralmente, significa que o governe recebera apenas uma fatia proporcional ao que for pago.