Polícia e Anatel fecham fábrica clandestina de bloqueadores de sinais em Sorocaba

Polícia e Anatel fecham fábrica clandestina em Sorocaba com jammers e sistemas antidrone. Uso de bloqueadores é restrito

Uma operação conjunta da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, da Polícia Civil de São Paulo e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) desmantelou uma oficina clandestina em Sorocaba (SP) que fabricava bloqueadores de sinais de radiocomunicação, conhecidos como jammers, além de sistemas antidrone e bloqueadores de GPS.

Foto: Operação conjunta polícia e Anatel apreende bloqueadores clandestinos em SP
Foto: Operação conjunta polícia e Anatel apreende bloqueadores clandestinos em SP

O mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta semana. No local, os agentes encontraram equipamentos prontos para comercialização e em fase de montagem, incluindo maletas completas para bloqueio de drones, módulos de potência, antenas e peças utilizadas na produção dos dispositivos. O responsável foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Sorocaba, enquanto os equipamentos foram apreendidos pela polícia fluminense, responsável pela investigação.

Segundo a Anatel, equipamentos similares já haviam sido identificados em outras regiões do país. Em janeiro, a agência e a Polícia Militar de Minas Gerais desativaram um bloqueador de GPS no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, que estava causando interferências na navegação aérea do Aeroporto da Pampulha. Em julho, outra operação no Rio de Janeiro resultou na apreensão de um bloqueador de drone na comunidade de Acari.

As investigações conduzidas pelas polícias civis confirmaram que esses equipamentos eram de origem clandestina, representando riscos diretos à segurança pública e às comunicações.

Uso restrito

De acordo com a Resolução nº 760, de 6 de fevereiro de 2023, apenas órgãos da Administração Pública, como Forças Armadas, Presidência da República e instituições de segurança, têm autorização para utilizar jammers. O uso por pessoas físicas ou empresas é proibido e passível de sanções administrativas, além de responsabilização civil e penal.

A superintendente de Fiscalização da Anatel, Gesiléa Teles, destacou que a ação é resultado da integração entre órgãos de diferentes estados. “Essas ações conjuntas, unindo a experiência técnica da Anatel com a capacidade de investigação e a força de atuação das polícias, são essenciais. A desarticulação dessa fábrica clandestina em São Paulo mostra que a cooperação entre diferentes estados e instituições é fundamental para combater o uso ilegal desses equipamentos, que representam uma séria ameaça aos consumidores, às redes de telecomunicações e à segurança pública.”

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Da Redação

O Tele.Síntese nasceu em 2005. É fruto de mais de 20 anos de experiência jornalística nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e telecomunicações. Foi criada com a missão de produzir e disseminar informação sobre o papel das TICs na sociedade.

Artigos: 11548