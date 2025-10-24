Integratouch: Agilidade e Automação no BSS/OSS para Operadoras de Telecom no Brasil

IntegraTouch impulsiona a transformação digital das telecomunicações no Brasil com uma plataforma BSS/OSS completa e inovadora, que permite lançar novos produtos em minutos, explica Erik Maag.

Por Erik Maag – Desenvolvido pela IntegraTouch, o Symphony é uma plataforma BSS/OSS moderna, projetada para agilidade, flexibilidade e escalabilidade — perfeita para MVNOs, players de IoT e empreendimentos de telecomunicações de última geração.

O mercado brasileiro de telecomunicações vive uma transformação profunda. Com a expansão acelerada do 5G, o avanço das MVNOs e a explosão de aplicações IoT, o país se torna um terreno fértil — e altamente competitivo — para novos modelos de negócios. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações mostram milhões de linhas móveis ativas operadas por novos entrantes digitais, enquanto grandes operadoras correm para modernizar suas infraestruturas e cortar custos. Nesse cenário, tempo de lançamento e flexibilidade deixaram de ser vantagem competitiva: são pré-requisitos para sobreviver.

A maioria dos sistemas BSS legados, porém, não foi feita para essa nova realidade. Eles travam inovação, encarecem operações e limitam o crescimento.

É aí que soluções como BSS Symphony, da Integratouch, mudam o jogo. Com arquitetura modular, API-first e implantação flexível (nuvem ou on-premise), o Symphony permite lançar produtos em minutos, integrar parceiros com poucos cliques e reduzir custos operacionais em até 75%.

Mais que eficiência técnica, trata-se de inteligência de mercado: dados de uso, faturamento e impostos em tempo real — até o byte —, permitindo prever churn, detectar anomalias e tomar decisões estratégicas com agilidade.

Com suporte multilíngue e multimoeda, IA embarcada (Mozart) e modelo white label, a plataforma viabiliza expansão B2B, MVNOs e operações internacionais, mantendo conformidade tributária no Brasil, inclusive com a nova regulamentação.

O futuro do telecom no Brasil não será definido por quem tem mais infraestrutura, mas por quem se move mais rápido.

Quem continua preso a sistemas legados paga por lentidão. Quem migra para o Symphony constrói novos negócios — mais ágil, mais leve e com escala global.

www.integratouch.com | [email protected]