Abraão Balbino, CEO da ABR Telecom, organização responsável por integrar todas as redes de telecom do país à plataforma de portabilidade numérica, comenta ainda a previsão de entrada dos ISPs no sistema, marcada para 2027

A ABR Telecom está em processo de revisão de seu plano estratégico para além do núcleo tradicional de operadoras. A entidade, que administra serviços como a portabilidade numérica, a aferição da qualidade da banda larga e a plataforma de Origem Verificada, busca ampliar a oferta de soluções a clientes de outros segmentos econômicos.

Segundo o CEO Abraão Balbino, a ABR “tanto presta serviço para as suas associadas, que são as principais operadoras, mas também vende serviços, tanto para empresas de Telecom não associadas, quanto para empresas de outros setores”. Ele acrescentou: “Nós temos mais de 900 clientes, incluindo bancos, incluindo birôs de crédito, enfim, empresas de diversos outros setores que nos compram os serviços e soluções”.

Novo plano estratégico

E a tendência é crescer em mais verticais. Durante a entrevista ao TV Síntese, Balbino afirmou que a ABR passou por um processo de revisão de perspectiva neste ano. “Revimos nosso plano estratégico e vamos buscar crescer [em mais frentes]”.

O executivo explicou que a entidade pretende reforçar a atuação como hub tecnológico. “Cada vez mais, queremos atuar como uma plataforma de serviço de comunicação, como um hub tecnológico. Nosso valor está em integrar todas as redes de telecom. Então, vamos procurar obter receitas de terceiros fruto dessas potencialidades”.

Origem Verificada e novos provedores

Balbino também comentou a implantação da Origem Verificada, plataforma que autentica chamadas telefônicas. A ABR é fornecedora da plataforma para todas as operadoras, embora não seja a única. “Aquelas chamadas cuja origem não foi autenticada na plataforma, serão bloqueadas. Então, só vai chegar para o usuário final uma chamada com garantia de quem originou, as demais, o sistema vai bloquear”, explicou.

A ABR participa de 37 grupos técnicos no setor e acompanha debates sobre a entrada de novos provedores de internet com numeração própria. “Esse ano a gente completou 100 milhões de portabilidades realizadas desde a época da implantação da portabilidade numérica [2008]. E a gente acredita que isso vai continuar acontecendo. A portabilidade é um veículo que permite a competição, a rivalidade entre as empresas”.

A chegada dos provedores de internet (SCM) ao mercado de numeração deve ampliar ainda mais esse volume. A entidade afirma que os modelos de rateio de custos estão consolidados e que a entrada de novos agentes tende a reduzir valores unitários, preservando a sustentabilidade da plataforma. No entanto, a complexidade também aumenta. O que, no entender do executivo, justifica a decisão da Anatel de adiar a implantação dos recursos de numeração a provedores de internet para 2027.

Confira, acima, a entrevista na íntegra.