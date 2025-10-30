F1: Opensignal compara cobertura em Interlagos

Estudo mediu o desempenho das redes 5G durante o período que antecede o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, evento que deve reunir mais de 300 mil pessoas ao longo do fim de semana da corrida.

A Opensignal divulgou nesta quinta-feira, 30 de outubro, um levantamento sobre a experiência das redes 5G das principais operadoras no entorno do Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo, onde será realizada a corrida de Fórmula 1 no dia 9 de novembro. O estudo indica que a TIM apresentou o melhor desempenho geral, com destaque para a qualidade consistente e a confiabilidade do serviço, seguida de Vivo e Claro.

O levantamento analisou o comportamento das redes Claro, TIM e Vivo em bairros próximos a Interlagos — como Cidade Dutra, Socorro, Campo Grande, Santo Amaro, Campo Belo, Jabaquara e Cidade Ademar — no período de 1º de julho a 28 de setembro de 2025.

Segundo a Opensignal, a TIM lidera o indicador de qualidade consistente do 5G, com 85,2% dos testes apresentando desempenho satisfatório. A Vivo aparece em segundo lugar, com 83%, e a Claro, em terceiro, com 78,6%.

Na experiência de confiabilidade do 5G, a TIM também ficou em primeiro, com 961 pontos, seguida pela Vivo (939) e Claro (926). Já na velocidade de download, houve empate técnico entre TIM e Vivo, com médias de 368,3 Mbps e 361,7 Mbps, respectivamente, enquanto a Claro registrou 321,7 Mbps.

O estudo foi elaborado para medir o desempenho das redes durante o período que antecede o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, evento que deve reunir mais de 300 mil pessoas ao longo do fim de semana da corrida.

A Opensignal destacou que a qualidade da conexão é fundamental em locais de grande concentração de público, como o autódromo de Interlagos, e que o avanço do 5G tem potencial para suportar simultaneamente o tráfego intenso de dados e as transmissões em tempo real típicas de grandes eventos esportivos. (Com assessoria de imprensa)