As três principais operadoras nacionais — Vivo, Claro e TIM — consolidaram-se entre as líderes mundiais em velocidade de download, colocando o Brasil em destaque, segundo relatório global da empresa britânica de análise de conectividade Opensignal, que avaliou o desempenho das redes móveis de quinta geração (5G) em diferentes países.

De acordo com o levantamento, a Vivo recebeu o selo 5G Global Winner, com média de 362,1 Mbps, a mais alta registrada em todo o mundo. A Claro e a TIM também apareceram entre as primeiras colocadas, com médias de 348,2 Mbps e 329,1 Mbps, respectivamente.

“O reconhecimento obtido por uma empresa independente de análise de conectividade móvel indica que o Brasil adotou a nova tecnologia de forma adequada a um país de dimensões continentais, o que é um exemplo para o mundo”, afirmou o presidente da Anatel, Carlos Baigorri.

Sediada no Reino Unido, a Opensignal coleta dados diretamente dos aparelhos dos usuários por meio de aplicativos instalados voluntariamente em celulares. Esses aplicativos monitoram continuamente indicadores como velocidade de download e upload, latência (tempo de resposta da rede), disponibilidade de sinal 4G e 5G, além da experiência de uso em serviços como streaming de vídeo e chamadas de voz.

Com base nessas medições, a empresa elabora relatórios comparativos sobre a qualidade das redes móveis, tanto entre países quanto entre operadoras. Os estudos da Opensignal são amplamente utilizados pelo setor de telecomunicações por refletirem a performance real percebida pelos usuários, diferentemente dos testes conduzidos em ambiente de laboratório.

Vivo, Claro e TIM: Expansão do 5G no Brasil

A implementação do 5G no Brasil começou em julho de 2022, após o leilão de radiofrequências promovido pela Anatel em novembro de 2021 — o maior da história do país. Foram ofertadas as faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, com contrapartidas que incluem a instalação de redes de fibra óptica em regiões sem cobertura adequada.

Desde então, o 5G vem sendo expandido gradualmente, com cobertura obrigatória nas capitais até o fim de 2022 e previsão de alcance em todos os municípios brasileiros até 2029. A Anatel acompanha o cronograma e define metas para garantir o acesso da população à nova tecnologia, que oferece maior velocidade, menor latência e suporte a aplicações em setores como indústria, saúde e educação.