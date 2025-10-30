ABTA anuncia nova associada e amplia grupo anti-pirataria

Controladora da Oi TV, Mileto se junta à ABTA, enquanto Watch e Randy Labs passam a integrar o Núcleo de Combate à Pirataria

A Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) anunciou nesta semana a entrada da Mileto Tecnologia como nova associada e a adesão das empresas Watch e Randy Labs ao Núcleo de Combate à Pirataria, grupo que reúne companhias e instituições dedicadas ao enfrentamento da distribuição ilegal de conteúdo audiovisual no país.

A Mileto, formada por executivos e investidores com experiência nos setores de tecnologia, telecomunicações e infraestrutura, assumiu o controle da Oi TV em março de 2025, garantindo a continuidade do serviço de TV que foi da operadora. O negócio cobre os 27 estados e oferece mais de 200 canais, sendo a segunda maior operadora de TV paga via satélite (DTH) do Brasil, atrás apenas da Sky, e a terceira em TV por assinatura em geral, mercado liderado pela Claro.

“A ABTA dá boas-vindas à Mileto e conta com o apoio da empresa em nossa missão pelo fortalecimento do setor, em especial nas ações pela simplificação regulatória e de combate à pirataria audiovisual”, afirmou Oscar Simões, presidente da ABTA.

Segundo a Mileto, a associação à entidade marca uma etapa estratégica para consolidar a marca no mercado e reforçar o compromisso com a evolução da Oi TV.

Watch e Randy Labs ampliam arsenal tecnológico antipirataria

Além da nova associada, a ABTA confirmou a entrada da Watch e da Randy Labs no Núcleo de Combate à Pirataria, que atua em cooperação com órgãos públicos como ANCINE, Anatel, Ministério da Justiça, Ministério Público, PROCON e Receita Federal.

A Watch, plataforma de streaming voltada a provedores de internet, aportará ao grupo sua expertise em inteligência digital e análise de dados para rastrear atividades ilícitas e apoiar ações preventivas e corretivas.

“O avanço da pirataria representa uma ameaça real à sustentabilidade do ecossistema audiovisual, comprometendo investimentos, empregos e a segurança digital dos consumidores”, destacou Maurício Almeida, fundador da Watch e presidente do Conselho Antipirataria da Abotts. “Essa parceria com a ABTA reforça a importância da cooperação entre o setor privado e as entidades reguladoras.”

A Randy Labs, empresa portuguesa especializada em inteligência artificial aplicada à proteção de direitos digitais, é desenvolvedora da plataforma DRE – Digital Rights Enforcement, que detecta, valida e aciona medidas automáticas contra a pirataria em tempo real, utilizada atualmente em mais de 20 países.

“Hoje, conteúdos audiovisuais são copiados e retransmitidos online em questão de minutos. O desafio não é apenas detectar, mas reagir com precisão e velocidade. É isso que a nossa tecnologia faz”, explicou Carlos Martins, CEO da Randy Labs.

Perdas de R$ 15 bilhões por ano

De acordo com estudos da ABTA, a pirataria audiovisual gera perdas anuais superiores a R$ 15 bilhões no Brasil. Quatro em cada dez internautas consomem vídeos ilegais, o que ameaça empregos, investimentos e a segurança digital.

“Combater a pirataria é proteger o consumidor, o investimento e a inovação. Essa união entre ABTA, Watch e Randy Labs demonstra comprometimento do setor em enfrentar o problema de forma estruturada, com base em evidências e colaboração institucional”, concluiu Oscar Simões. (Com assessoria de imprensa)