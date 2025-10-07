TIVIT anuncia nova estrutura e amplia integração com o Grupo Almaviva

A TIVIT anunciou mudanças em sua estrutura de gestão no Brasil e na América Latina, com objetivo de reconfigurar e fortalecer a integração com o Grupo Almaviva, controlador da companhia, e preparar a empresa para um novo ciclo de crescimento nos mercados de tecnologia e serviços digitais da região.

Valdinei Cornatione foi nomeado CEO da TIVIT Brasil, enquanto Leonardo Covalschi passa a ocupar o cargo de CEO da TIVIT LATAM. Ambos responderão diretamente a Marco Tripi, presidente da TIVIT e CEO global do Grupo Almaviva, e terão sob responsabilidade as áreas comercial, operacional e tecnológica. O objetivo, segundo a empresa, é acelerar a expansão regional em um ambiente de transformação digital em curso.

A nova estrutura inclui ainda Francesco Renzetti, confirmado como vice-presidente executivo da TIVIT, com responsabilidades ampliadas sobre os setores de Recursos Humanos, Jurídico e Suprimentos. Já Paulo Freitas assume a posição de CFO Américas do Grupo Almaviva, coordenando a gestão financeira das subsidiárias na América Latina e nos Estados Unidos e se reportando a Christian De Felice, CFO global do grupo.

Em comunicado oficial, Marco Tripi afirmou que “as mudanças reforçam a governança e preparam a TIVIT para um ciclo de crescimento ainda mais robusto, com foco em inovação e integração regional”. Ele destacou o perfil dos executivos escolhidos, que “têm profundo conhecimento do setor e das operações da companhia”.

Paulo Freitas, que deixa o comando direto da TIVIT, disse ter “orgulho da trajetória construída até aqui” e ressaltou que sua nova função global busca “contribuir para a estratégia do Grupo Almaviva nas Américas, em um momento em que a tecnologia é motor fundamental para os negócios”.

A TIVIT encerrou 2024 com receita anual superior a R$ 2,4 bilhões e presença em dez países da América Latina. Em conjunto com o Grupo Almaviva, a operação regional supera R$ 5 bilhões em receita. A empresa atua em soluções de nuvem, cibersegurança, dados, inteligência artificial e automação, apoiando a digitalização de empresas em diversos setores.