Leilão executado pela Seja Digital - EAD, sob diretrizes do GIRED, esgota recursos de R$ 250 milhões; vencedoras serão conhecidas em 14 de agosto

O terceiro leilão reverso para contratação de operadoras responsáveis por instalar Estações Rádio Base (ERBs) e oferecer serviços de telefonia móvel e internet em áreas sem cobertura foi realizado nesta terça-feira, 12 de agosto, pela Seja Digital – EAD, entidade privada sem fins lucrativos.

A iniciativa atende determinação do Conselho Diretor da Anatel e diretrizes do Grupo de Implementação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (GIRED), que reúne representantes da Anatel, do Ministério das Comunicações, de radiodifusores e das operadoras.

O certame contemplou 110 localidades em 18 estados, definidas previamente pelo Ministério das Comunicações, incluindo 102 povoados, 16 trechos de rodovias e a cobertura integral da Rota das Emoções, no Maranhão. O projeto prevê beneficiar cerca de 88 mil pessoas e ampliar a cobertura em 335 quilômetros de estradas.

Recursos e resultado do leilão

Com este certame, foi atingida a meta de aplicar os R$ 250 milhões destinados à iniciativa, provenientes do saldo remanescente de valores aportados por operadoras na Seja Digital após o leilão do 4G de 2012.

Cinco participantes apresentaram propostas, informou a EAD. O valor total a ser repassado às operadoras vencedoras será de R$ 88,5 milhões, com deságio de R$ 12 milhões sobre o teto previsto. Em uma localidade, o desconto chegou a 61% do valor máximo.

Na modalidade reversa, vence a empresa que oferecer o menor lance por localidade, respeitando o limite estabelecido no edital. Os serviços deverão operar em padrão 4G, preparados para 5G.

Vencedores

A lista de empresas vencedoras do leilão será deliberada pelo GIRED e divulgada em 14 de agosto pela EAD. Todas as localidades contempladas nos três leilões reversos — 238 no total, em 22 estados — deverão estar com cobertura móvel em operação até fevereiro de 2026.

No primeiro leilão, realizado em outubro de 2024, 90% das localidades já estão operando; no segundo, de março de 2025, 52% têm infraestrutura concluída, aguardando ateste do GIRED para repasse dos recursos.