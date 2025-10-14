Grupo reunirá representantes da Anatel, MCom, CGI.br, CPQD, FGV e entidades privadas; trabalhos devem ser concluídos em até nove meses

O Comitê Nacional de Cibersegurança (CNCiber) instituiu criou hoje, 14, um grupo de trabalho responsável por desenvolver modelos nacionais de avaliação de maturidade em cibersegurança. O grupo terá a missão de elaborar ou adaptar dois modelos: um para aferir o nível de maturidade do país em cibersegurança, e outro para medir a maturidade de instituições públicas e privadas.

A coordenação dos trabalhos ficará a cargo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) e do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O grupo será composto por representantes de doze órgãos e entidades que integram o CNCiber:

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Ministério das Comunicações (MCom)

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

Banco Central do Brasil

Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD)

Conexis/Brasscom

Instituto Peck de Cidadania Digital (IPCD)

Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Cada instituição deverá indicar seu representante e suplente em até cinco dias úteis a partir da publicação da resolução. Caso não haja manifestação no prazo, será designado o atual representante da instituição no próprio CNCiber.

Prazos e entregas

O prazo de funcionamento do grupo será de até nove meses, contados a partir do primeiro dia útil após a designação dos membros, com possibilidade de prorrogação por até três meses mediante justificativa do coordenador. As reuniões serão presenciais ou virtuais, com participação remota para integrantes fora do Distrito Federal.

Ao final das atividades, será entregue um relatório contendo o histórico dos trabalhos, os modelos desenvolvidos e um parecer conclusivo sobre a proposta de avaliação de maturidade em cibersegurança no Brasil. A participação no grupo será considerada prestação de serviço público relevante, sem remuneração.