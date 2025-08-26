O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) divulgou nota pública após sua 8ª reunião ordinária de 2025, realizada em 22 de agosto, em que manifesta apoio à aprovação de um projeto que defende o direito das crianças nas redes sociais e tramita no Congresso. Trata-se do Projeto de Lei nº 2628/2022 pela Câmara dos Deputados e agora em análise no Senado Federal. O texto, conhecido como “ECA Digital”, estabelece deveres e responsabilidades específicas para garantir a proteção de crianças e adolescentes em plataformas digitais.

Segundo dados da pesquisa TIC Kids Online do Cetic.br, citados na nota, 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos acessam a internet no Brasil; sendo assim, para o CGI.br, o projeto que tramita no Congresso é essencial. Desse total, 85% utilizam a rede mais de uma vez ao dia e 76% já fizeram uso de redes sociais, o que evidencia a ampla inserção desse público no ambiente digital e também sua exposição a riscos como exploração sexual, violência, incentivo a vícios e impactos na saúde mental.

Avanços previstos pelo PL

O CGI.br destacou que o PL 2628/2022, acerca de direitos de crianças e que tramita no Congresso, traz inovações legais para assegurar os princípios de proteção integral e prioridade absoluta estabelecidos pela Constituição Federal. Entre as medidas listadas estão:

Configurações protetivas por padrão; Mecanismos de controle parental; Limitação de sistemas de recomendação personalizados; Proibição de técnicas de perfilamento para publicidade direcionada; Transparência no monitoramento realizado por pais ou responsáveis; Possibilidade de desativação de interações em jogos eletrônicos.

Governança e proporcionalidade

O Comitê também ressaltou a necessidade de que a legislação esteja alinhada à governança e infraestrutura global da internet, envolvendo múltiplos atores. A regulação, defendeu, deve ser proporcional às diferentes funções desempenhadas por cada agente, evitando impactos desproporcionais sobre o desenvolvimento da rede.

Contribuições do CGT.br ao Congresso

Na nota, o CGI.br informou que enviou ao relator do PL no Senado, em 22 de julho de 2025, um conjunto de contribuições para o aprimoramento do texto. O órgão reiterou disposição em continuar colaborando com as discussões, mantendo sua atuação multissetorial voltada ao desenvolvimento seguro da internet no Brasil. (Com assessoria de imprensa)