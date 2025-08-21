Câmara aprova PL da Adultização

Texto do PL da Adultização, após ser votado pela Câmara, volta novamente para o Senado e, posteriormente, segue para a sanção do presidente da República

Após longa discussão entre os deputados em sessão deliberativa extraordinária no Plenário, a Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira, 20, o Projeto de Lei (PL) 2628/22, conhecido por “PL da Adultização”. Durante votação, em meio às divergências políticas, deputados da oposição retiraram os destaques do texto para que o projeto fosse votado com celeridade. De autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), trata-se de um projeto de proteção de crianças e adolescentes na internet.

O texto já passou pelo Senado, e conta com contribuições do governo federal. A aprovação do PL 2628/22 na Câmara já era esperada; visto que, ontem, terça, 19, a Casa votou, em caráter de urgência, uma aprovação simbólica do texto. Essa aceleração para a votação do projeto ocorreu pelo próprio presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), após o vídeo do influenciador Felca viralizar, com mais de 30 milhões de visualizações e virar a pauta mais comentada no Congresso na última semana. O relator do projeto na Câmara é o deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI).

O documento cria regras específicas de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, incluindo redes sociais, aplicativos, jogos e demais serviços tecnológicos. E obriga plataformas digitais a adotar mecanismos de controle, restringe publicidade direcionada e prevê multas de até R$ 50 milhões. Aceleração da votação na Casa ocorreu após o influenciador Felca denunciar exploração infantil e suspeição de pedofilia em conteúdos com crianças e adolescentes postados nas redes sociais.

O texto original sofreu 22 emendas no Senado; 15 delas na Comissão de Comunicação e Direito Digital, e as outras 7, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Na Câmara, ao todo, foram 17 emendas; realizadas até a noite desta segunda, 20, e lidas durante votação. Sobre as emendas contidas no PL e da possibilidade de regular as big techs a partir do atual texto, os deputados Marcelo Van Hattem (Novo-RS) e Kim Kataguiri (União-SP) divergiram sobre os valores de multas relatadas no texto, citando cifras mutuarias de R$ 50 milhões para as plataformas.

Agora, após ser votado pela Câmara, o documento volta novamente para o Senado e, depois, o Projeto de Lei será sancionado pelo presidente da República.

PL da Adultização: Proteção de crianças e adolescentes

Os provedores deverão criar mecanismos para a verificação da idade dos usuários. Outro mecanismo é a identificação da existência do supervisionamento dos conteúdos pelos responsáveis. Para além destes mecanismos, o PL também ratifica que os provedores de internet, as plataformas digitais devem notificar a existência de abuso sexual, com possibilidade de configurações nos algoritmos que melhor protejam dados pessoais e a privacidade das crianças e dos adolescentes.

Autor da proposta, Alessandro Vieira ressaltou que, entre as inovações do projeto, está a determinação de que “as aplicações, produtos e serviços considerem o melhor interesse de crianças e adolescentes desde a sua concepção, garantindo, por padrão, a configuração no modelo mais protetivo disponível em relação à privacidade e à proteção e privacidade de dados pessoais”.

Orientação de bancadas:

Os líderes dos partidos, governo e oposição, orientaram seus respectivos parlamentares a votarem favoráveis ao Projeto de Lei 2628/22. Durante votação, alguns líderes, como o deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), parabenizaram o senador Alessandro Vieira, autor da matéria, lembrando que este foi o projeto mais importante votado pela Casa. Não Houve nenhum partido que tenha orientado pela não aprovação. Apenas o deputado Kim Kataguiri votou contrário ao PL.

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Paula Coutinho

Jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com passagem pela grande imprensa, em jornais diários, semanários, revistas, rádios e emissoras de TV.

Artigos: 44