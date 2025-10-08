BNDES financia com R$ 294,1 milhões plano de inovação da Multilaser

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 294,1 milhões ao Grupo Multi S.A. (Multilaser) para execução de seu plano estratégico de inovação e indústria 4.0, que contempla a digitalização e integração de processos e sistemas nas unidades fabris de Manaus (AM) e Extrema (MG). O valor corresponde a 100% do investimento total previsto e será concedido com recursos do programa BNDES Mais Inovação.

Baseado no conceito de manufatura avançada, o plano tem como objetivo aumentar a produtividade, reduzir custos e elevar os índices de qualidade, a partir de novas tecnologias de automação e integração digital. O projeto inclui mapeamento de oportunidades em logística interna, transporte, layout fabril e eficiência operacional, além da elaboração de um roadmap tecnológico com ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) voltadas à indústria 4.0.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a iniciativa se insere nas diretrizes da Nova Indústria Brasil, política pública de neoindustrialização do governo federal.

“Como parte da Nova Indústria Brasil, o BNDES tem atuado no apoio à modernização e digitalização como caminho para aumentar a competitividade do setor. O Banco é um ator fundamental no financiamento a processos mais eficientes e inovadores, que impulsionam a economia brasileira”, afirmou.

O diretor financeiro e de Relações com Investidores do Grupo Multi, Richard Ku, destacou a importância do apoio para os planos de transformação industrial da companhia.

“Esta operação com o BNDES está alinhada com o direcionamento estratégico do Grupo Multilaser, que coloca como prioridade o compromisso em aprimorar a rentabilidade, a eficiência operacional e a inovação. Com isso, reforçamos nossa visão de longo prazo, que nos permitirá acelerar iniciativas de modernização e transformação nas plantas de Manaus e Extrema”, disse.

O Grupo Multi S.A. é uma companhia de capital aberto, com ações negociadas na B3, e mantém dois complexos industriais que somam mais de 107 mil m². A empresa atua na fabricação, importação e distribuição de produtos eletrônicos e de telecomunicações, como smartphones, notebooks, tablets, acessórios de informática, eletroportáteis e equipamentos de rede, comercializados sob marcas próprias e licenciadas. (Com assessoria de imprensa)