Nova obrigação regulatória entra em vigor em 26 de novembro e impede o uso de produtos sem comprovação de auditoria

A partir de 26 de novembro de 2025, os fornecedores de produtos e equipamentos destinados às prestadoras de serviços de telecomunicações deverão comprovar, por meio de auditoria independente, a existência de uma política de segurança cibernética. A exigência consta no Ato nº 16.417, de 22 de novembro de 2024, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e estabelece que operadoras não poderão utilizar equipamentos de fabricantes que não tenham sido auditados conforme o novo requisito.

As auditorias deverão ser conduzidas por entidades habilitadas pela Anatel, como os Organismos de Certificação Designados (OCDs). Entre elas está o CPQD, que já realiza ensaios e análises de conformidade técnica de produtos de telecomunicações e agora também está autorizado a avaliar políticas de segurança cibernética de fornecedores.

Auditorias independentes e continuidade operacional

Segundo a norma da Anatel, a comprovação será obrigatória para todos os fabricantes que desejem manter seus produtos homologados e comercializados junto às prestadoras de serviços. O objetivo é reforçar a segurança e confiabilidade das infraestruturas críticas do setor, mitigando vulnerabilidades e riscos de ataques cibernéticos.

De acordo com Reginaldo Matias Ribeiro, gerente do OCD do CPQD, a atuação da instituição amplia o escopo da certificação técnica tradicional.

“A atuação do CPQD como OCD vai além da conformidade técnica; é uma contribuição efetiva para a segurança e a confiabilidade das infraestruturas críticas de telecomunicações no país”, afirmou.

“Oferecemos suporte completo às empresas que precisam cumprir o novo regulamento, garantindo credibilidade, independência e competência técnica no processo de avaliação de suas práticas de segurança cibernética”, acrescentou.

Anatel: Adequação regulatória e papel do CPQD

Com a nova exigência da Anatel, o CPQD passa a integrar o grupo de organismos aptos a realizar as auditorias que comprovam a aderência dos fornecedores às diretrizes de segurança determinadas pela Anatel. O processo de certificação envolve a verificação de políticas, controles internos e medidas de proteção de dados aplicadas aos equipamentos e sistemas de telecomunicações.

O CPQD é uma organização privada com sede em Campinas (SP), voltada à pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologias da informação e comunicação. Reconhecido pela Anatel como OCD, o centro atua há mais de quatro décadas em projetos de certificação, conectividade, internet das coisas e inteligência artificial, entre outras áreas estratégicas. (Com assessoria de imprensa)