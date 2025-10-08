Presidente global do grupo, Marc Murtra, destacou na reunião com Luiz Inácio Lula da Silva o papel da Vivo como referência em práticas ESG e pilar da infraestrutura digital brasileira

O presidente global da Telefónica, Marc Murtra, reuniu-se na terça-feira, 7 de outubro de 2025, com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para reforçar o compromisso da operadora com a digitalização do país e com o desenvolvimento sustentável de suas operações. O encontro ocorreu às vésperas da COP30, que será realizada em Belém (PA) em novembro, e teve como um dos temas centrais a contribuição do setor de telecomunicações para a transição verde e a inclusão digital.

Investimentos e presença no país

O Brasil é considerado um dos quatro mercados estratégicos da Telefónica, ao lado da Espanha, Reino Unido e Alemanha. A operação brasileira responde por 28% da receita global do grupo e é sua segunda subsidiária em faturamento.

Desde 1998, a Telefónica calcula que investiu mais de R$ 560 bilhões no país — o equivalente a € 91 bilhões —, sendo o maior investidor europeu no Brasil, diz. A empresa mantém 33 mil empregos diretos e quase 100 mil indiretos, consolidando-se como um dos principais grupos de infraestrutura digital do país.

Sob a marca Vivo, a companhia alcança mais de 116 milhões de clientes e cobre 98% da população brasileira com suas redes móveis. No segmento fixo, lidera a expansão da fibra óptica, com mais de 30 milhões de domicílios cobertos e 7,4 milhões de acessos conectados. A empresa tem ainda ampliado a integração de serviços digitais, nuvem, IoT e data centers, consolidando sua atuação em conectividade e transformação digital para consumidores e empresas.

Compromisso ambiental e social

Durante a reunião, Murtra reiterou a estratégia ESG da Telefónica, apontada como referência internacional, e ressaltou o papel da Vivo na redução da pegada de carbono e na gestão sustentável de energia e resíduos tecnológicos. Segundo o executivo, o grupo busca alinhar seus planos de investimento no Brasil aos objetivos de desenvolvimento sustentável e às metas climáticas globais que serão debatidas na COP30.