Dígitro anuncia Agenor Júnior como novo Diretor de Tecnologia

Executivo, com 25 anos de trajetória na empresa, assume o desafio de ampliar a integração entre tecnologia, inovação e mercado, com foco em valor percebido pelo cliente.

A Dígitro Tecnologia anunciou Agenor Júnior como seu novo Diretor de Tecnologia. O executivo, que iniciou sua carreira na companhia em 2000 como estagiário, passa a liderar uma transformação estratégica voltada a integrar as áreas de tecnologia, marketing, vendas e entrega, priorizando a experiência do cliente e o desenvolvimento de soluções orientadas a benefícios concretos.

Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e com pós-graduação em Segurança da Informação pelo SENAI/CTAI, Agenor Júnior acumula 25 anos de atuação na Dígitro, passando por áreas como projetos, implantação, pré-vendas e inovação. Antes da nomeação, foi gerente do Núcleo de Produtos e Inovação (NPI), posição na qual liderou iniciativas de transformação e modernização de portfólio.

Estrutura e foco na experiência do usuário

A nova Diretoria de Tecnologia passa a atuar com entregas contínuas e modulares, incorporando Inteligência Artificial e ampliando o portfólio de produtos, com aproximadamente 100 colaboradores. A experiência do usuário (UX) será um dos pilares dessa reestruturação, com soluções mais intuitivas, que exijam menos treinamento e garantam retorno sobre o investimento (ROI) mais rápido.

“Queremos que o cliente veja valor no primeiro uso. Mais do que criar sistemas, queremos entregar experiências positivas. Esse é o caminho da Dígitro, e é por ele que vamos seguir”, conclui Agenor.

Com mais de quatro décadas de atuação, a Dígitro Tecnologia é uma empresa brasileira de capital 100% nacional, certificada como Empresa Estratégica de Defesa (EED) pelo Ministério da Defesa. Atua nos segmentos corporativo e governamental, oferecendo soluções SaaS e on-premise em atendimento, comunicação e inteligência.

Com sede em Florianópolis e unidades em São Paulo e Brasília, a companhia conta com mais de 325 colaboradores, presença em 90% dos órgãos de segurança e defesa do país, e uma base de mais de 3 mil clientes corporativos e 400 mil usuários ativos no Brasil e no exterior.