BNDES financia rede de fibra óptica no PR com R$ 30,8 mi do Fust

Nova rede, financiada por meio do BNDES Fust, impactará 20 mil estabelecimentos em 20 municípios do Paraná, com cobertura de 500 quilômetros

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 30,8 milhões, com recursos do Fust, para a construção de 500 quilômetros de rede de transporte em fibra óptica no Norte do Paraná. O projeto será executado pela ONN Multimídia Ltda, empresa do Grupo Ired, com recursos do Programa BNDES Fust, que visa expandir a infraestrutura de telecomunicações em áreas com baixa oferta de serviços.

A nova rede atenderá diretamente 20 localidades paranaenses, com impacto estimado em mais de 20 mil estabelecimentos — incluindo residências, comércios e equipamentos públicos. As localidades contempladas são: Japira, Pinhalão, Prado Ferreira, Correia de Freitas, Pirapó, São Pedro, Santa Zélia, Warta (Cambé), Warta (Londrina), Congonhas, Vassoural, Vila Guay, Guaravera, Irerê, Lerroville, São Luiz, Nova Amoreira, Iguatemi, São Martinho e Cruzeiro do Norte.

Segundo o BNDES, o projeto conta com tecnologia de ponta e sistemas de redundância, o que deve garantir maior estabilidade e confiabilidade dos serviços. A operação foi classificada como direta, sendo avaliada e aprovada diretamente pelo banco de fomento, sem mediação de instituições financeiras credenciadas.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a iniciativa da construção desta rede de fibra ótipca reforça o papel do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) na inclusão digital. “A expansão da rede contribuirá para o desenvolvimento socioeconômico da região ao facilitar o acesso à educação, à saúde e a oportunidades de negócios”, afirmou.

Criado pela Lei nº 9.998/2000, o Fust tem como finalidade viabilizar projetos de banda larga em áreas desatendidas, urbanas ou rurais. Desde o lançamento do Programa BNDES Fust, em outubro de 2023, já foram aprovados R$ 1,865 bilhão em 54 projetos, sendo 22 operações diretas em 866 municípios de 26 estados, muitos envolvendo o mercado de fibra óptica. Entre os beneficiários, estão tanto grandes operadoras quanto Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs), como é o caso da ONN Multimídia.

Com sede em Maringá (PR), o Grupo Ired surgiu da fusão entre as provedoras regionais Delta Internet e Persis Internet. A ONN Multimídia é responsável pela operação da rede e pela oferta dos serviços. A empresa já atua em mais de 25 municípios paranaenses.

O diretor do Grupo Ired, Reginaldo Assunção, destaca que o novo projeto amplia a cobertura regional e reforça o papel do provedor como agente de transformação digital. O grupo tem investido na modernização da infraestrutura local com foco em alta capacidade e atendimento a áreas pouco servidas pelas grandes operadoras.

Além da rede de transporte, o projeto prevê a conexão de escolas públicas e outras instituições essenciais, alinhando-se aos objetivos educacionais do Fust. Segundo dados do BNDES, o programa já beneficiou diretamente mais de 41 mil estudantes com internet de banda larga em 300 escolas públicas. (Com assessoria de imprensa)