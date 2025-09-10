Anatel lista empresas classificadas como PMS

Grupos econômicos com poder de mercado significativo (PMS) em ao menos um dos quatro mercados regulados pelo novo PGMC são Algar, Claro, Oi, Ligga, Telefônica e TIM.

Brasil conectado

A Anatel publicou hoje, 10, a lista oficial dos grupos econômicos que passam a ser considerados com “poder de mercado significativo” (PMS) segundo o novo Plano Geral de Metas de Competição, o PGMC. As empresas assim definidas deverão atender a obrigações de compartilhamento com outras.

São regulados pela agência os mercados de roaming nacional, de interconexão móvel, de interconexão fixa, de infraestrutura passiva (dutos e subdutos).

Também saiu hoje a classificação atualizada dos municípios brasileiros por categoria de competitividade segundo diferentes mercados do varejo. A título de exemplo, a cidade de São Sebastião do Tocantins (TO) é considerada como tendo mercado altamente competitivo na oferta híbrida de conteúdo, competitiva no varejo de voz, menos competitiva na oferta de serviço móvel, e pouco competitiva em comunicação multimídia (banda larga fixa).

As cidades com menores notas de competividade são alvo de medidas assimétricas estabelecidas pela agência a fim de equilibrar a competição local ou, se isso não for possível, a menos garantir a prestação de serviços e prevenir abusos de posição dominante, conforme o regulamento.

Quais empresas são PMS a partir de agora?

Confira abaixo a relação das empresas consideradas PMS a partir desta quarta-feira, 10 de setembro, pela Anatel, conforme o mercado regulado específico em que atuam:

Roaming nacional

Claro, Telefônica e TIM são consideradas PMS e todo o Brasil. E Algar apenas em sua área de concessão (parte de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e São Paulo);

Interconexão móvel

Claro, Telefônica e TIM em todo o Brasil;

Infraestrutura de dutos e subdutos

Neste caso, as PMS são determinadas por municípios. São consideradas PMS em uma ou mais cidades Algar, Claro, Oi, Ligga e Telefônica. Nem todos os 5,5 mil municípios do Brasil têm uma empresa dominante. E há casos de cidades com mais de uma PMS – em Recife (PE), por exemplo, Claro, Oi e Telefônica são consideradas dominantes em infraestrutura passiva. A lista completa pode ser conferida aqui.

Interconexão fixa

As PMS aqui são definidas por código nacional. Algar, Claro, Oi, Ligga, Telefônica se enquadram na categoria em ao menos um CN, como mostra a tabela abaixo:

CÓDIGO NACIONAL

GRUPO(S) ECONÔMICO(S)

11

CLARO, TELEFÔNICA

12

CLARO, TELEFÔNICA

13

CLARO, TELEFÔNICA

14

CLARO, TELEFÔNICA

15

CLARO, TELEFÔNICA

16

ALGAR, CLARO, TELEFÔNICA

17

CLARO, TELEFÔNICA

18

CLARO, TELEFÔNICA

19

CLARO, TELEFÔNICA

21

OI, CLARO

22

OI, CLARO

24

OI, CLARO

27

OI, CLARO, TELEFÔNICA

28

OI, CLARO

31

OI, CLARO, TELEFÔNICA

32

OI, CLARO

33

OI

34

ALGAR, OI

35

OI, CLARO

37

ALGAR, OI, CLARO

38

OI, CLARO

41

OI, CLARO, TELEFÔNICA

42

OI, CLARO, TELEFÔNICA

43

LIGGA, CLARO, TELEFÔNICA

44

OI, CLARO, TELEFÔNICA

45

OI, TELEFÔNICA

46

OI, CLARO

47

OI, TELEFÔNICA

48

OI, CLARO, TELEFÔNICA

49

OI, CLARO

51

OI, CLARO, TELEFÔNICA

53

OI, CLARO

54

ALGAR, OI, CLARO

55

OI, CLARO

61

OI, CLARO, TELEFÔNICA

62

OI, TELEFÔNICA

63

OI, CLARO

64

OI, CLARO

65

OI, CLARO, TELEFÔNICA

66

OI, CLARO

67

OI, CLARO, TELEFÔNICA

68

OI, CLARO

69

OI, CLARO

71

OI, CLARO, TELEFÔNICA

73

OI, CLARO

74

OI, CLARO

75

OI, CLARO, TELEFÔNICA

77

OI, CLARO

79

OI, CLARO, TELEFÔNICA

81

OI, CLARO, TELEFÔNICA

82

OI, CLARO, TELEFÔNICA

83

OI, CLARO

84

OI, CLARO

85

OI, CLARO, TELEFÔNICA

86

OI, CLARO

87

OI, CLARO

88

OI, CLARO

89

OI, CLARO

91

OI, CLARO

92

OI, CLARO

93

OI, CLARO

94

OI, CLARO

95

OI, CLARO

96

OI, CLARO

97

CLARO

98

OI, CLARO

99

OI, CLARO

 

Artigos sugeridos

