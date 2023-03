Telefonia fixa e TV paga recuam em janeiro

A telefonia fixa e a TV por assinatura recuaram no mês de janeiro, em comparação com dezembro. A telefonia fixa caiu 1,2%, passando para 26,7 milhões de acessos. No ano, o serviço já perdeu 6,7% dos acessos. A tecnologia fibra óptica continua na frente, respondendo por 11,3 milhões dos contratos.

As operadoras autorizadas detêm 51,9% do mercado frente as concessionárias. A Claro é líder com 8 milhões de acessos e 30,1% de market share, seguido da Oi, com 28,9% do mercado e 7,7 milhões de assinantes. A Vivo vem na terceira posição, com 6,9 milhões de clientes e 26% do mercado.

Entre as prestadoras de pequeno porte, a Brisanet, com 307,6 mil assinantes e a Americanet, com 295,2 mil de acessos em janeiro se destacam. Cada uma tem market share de 1,1%.

TV paga

A exemplo da telefonia fixa, os contratos de TV por assinatura também recuaram em janeiro em 1,5% para 13,8 milhões, contando com os acessos livre via satélite. No ano, a queda ultrapassa 13%, conforme números compilados pela Anatel.

Os acessos via satélite continuam na liderança, embora em queda. São 7,8 milhões, seguidos da tecnologia de cabo coaxial, que responde por 4,6 milhões. Os acessos por fibra óptica, em crescimento, ainda não passam de 1,3 milhão.

Claro, com 43,4% dos assinantes, mantém a liderança. A Sky/AT&T ocupa a segunda posição com 28,9% de market share, enquanto a Oi segue com 17,9% dos contratos. A Vivo, na quarta colocação, tem apenas 6,5% de market share.

A Tecnoserve Provedores Digitais tem o melhor desempenho entre as PPPs, com 46,8 mil acessos, participação de 0,3% do mercado.