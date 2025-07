Scala Data Centers capta US$ 328 milhões

A Scala Data Centers concluiu uma operação internacional de project finance no valor de US$ 328 milhões para viabilizar a construção de três data centers e uma subestação de energia no Chile. Trata-se da maior operação desse tipo já realizada para projetos de data center em um único país na América Latina, segundo a companhia.

O financiamento de longo prazo no valor de US$ 254 milhões foi estruturado por um consórcio de bancos globais composto por MUFG, SMBC, BNP Paribas e Natixis. O pacote total inclui também uma linha de crédito para financiamento do IVA, elevando o volume total da transação.

A estrutura adotada pela Scala difere do modelo tradicional com SPEs (Sociedades de Propósito Específico) e utilizou a estrutura corporativa já existente no Chile, o que, segundo a empresa, elevou os padrões de transparência e conformidade. A transação passou por auditoria jurídica em múltiplas jurisdições e marca a primeira emissão de dívida internacional rotulada como verde pela Scala.

Expansão no Chile

O investimento contempla a ampliação dos sites de Curauma (já em operação), Lampa e Huechuraba 2, além da construção da nova subestação Nova Lampa, com o objetivo de assegurar fornecimento de energia renovável para os empreendimentos. A Scala afirma já ter contratado 23 megawatts (MW) de capacidade de TI e reservado mais 30 MW para expansão futura, em acordos com provedores hyperscale.

Com metas ambientais alinhadas a padrões ESG, os novos data centers no Chile utilizarão 100% de energia renovável certificada, operarão com zero desperdício de água e terão eficiência energética com PUEs projetados abaixo de 1,45. A empresa também cumpre requisitos locais de avaliação ambiental (RCA), incluindo metas de contratação local e ações de engajamento comunitário.

Estratégia de financiamento

A operação no Chile reforça a estratégia da Scala de diversificar suas fontes de financiamento para um setor com alta demanda de capital. Em 2024, a empresa já havia realizado duas operações de sale-leaseback com a Alianza no Brasil, no valor de US$ 70 milhões. No início de 2025, obteve ainda R$ 180 milhões do BNDES — o primeiro financiamento da instituição voltado ao setor de data centers.

No mercado de capitais, a Scala também se consolidou como uma emissora de títulos verdes, somando US$ 803 milhões em debêntures ESG em três rodadas no Brasil. A mais recente ocorreu em setembro de 2024.

Com sede no Brasil e apoiada pelo fundo DigitalBridge, a Scala opera com foco no mercado hyperscale e em soluções customizadas para cargas de trabalho de IA e computação de alto desempenho. A empresa soma mais de 1.100 profissionais e atua com metas ambientais baseadas em compromissos ESG. (Com assessoria de imprensa)