A Deezer informou hoje, 11, que mais de 28% das músicas entregues diariamente à sua plataforma já são totalmente geradas por inteligência artificial. O dado representa um salto em relação a janeiro de 2025, quando a participação era de 10%, e abril, quando chegou a 18%. O crescimento acelerado fez a empresa reforçar a adoção de tecnologias de detecção e medidas de mitigação para reduzir impactos sobre artistas e detentores de direitos autorais.

Segundo a companhia, todos os dias são recebidas mais de 30 mil faixas produzidas integralmente por sistemas generativos como Suno e Udio. Desde o início do ano, a ferramenta própria de detecção de IA está em operação. As músicas classificadas como totalmente sintéticas são removidas das recomendações algorítmicas e não entram em playlists editoriais. A empresa afirma que essa medida minimiza o efeito da diluição de royalties e garante transparência aos usuários.

Fraude e impacto financeiro

Embora representem apenas 0,5% dos streams na Deezer, as músicas de IA concentram práticas de manipulação. De acordo com os dados divulgados, cerca de 70% das execuções de faixas 100% sintéticas são fraudulentas. Esses acessos são excluídos do cálculo de royalties, em linha com a política da empresa de combate a distorções no modelo de remuneração dos artistas.

O risco financeiro associado à proliferação de conteúdos artificiais é apontado em estudo conduzido pela Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores (CISAC) e pela consultoria PMP Strategy, com participação da Deezer. A análise projeta que quase 25% das receitas de criadores podem ser impactadas até 2028, em uma perda estimada em 4 bilhões de euros.

Padrão para a indústria

A Deezer afirma ser a única plataforma de streaming que identifica integralmente músicas produzidas por IA. Em dezembro de 2024, solicitou duas patentes relacionadas a métodos de detecção de assinaturas únicas capazes de diferenciar conteúdo sintético de gravações autênticas. A tecnologia tem potencial de ser estendida para outros modelos generativos, desde que haja acesso a conjuntos de dados relevantes.

O avanço das faixas sintéticas ocorre em um momento de debate internacional sobre o treinamento de sistemas de IA com material protegido por direitos autorais. A Deezer é signatária da declaração global que defende a preservação desses direitos e afirma que continuará a apoiar políticas que protejam a arrecadação dos artistas diante das transformações tecnológicas.