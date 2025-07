Moraes valida decreto governamental que aumenta IOF

Ao validar decreto do IOF, Moraes acaba com o impasse entre Congresso e Governo

Nesta quarta-feira, 16, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decidiu, manter a validade do decreto editado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que aumenta as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Suspenso mês passado, após votação no Congresso, o decreto governamental volta a ter validade.

O decreto faz parte das medidas do Ministério da Fazenda para aumentar as receitas do governo e atender às metas do arcabouço fiscal. Em maio, Lula editou um decreto que aumentava o IOF para operações de crédito, de seguros e de câmbio. O PSOL, o PL e a Advocacia-Geral da União (AGU) entraram com ações na Corte e levaram a discussão do caso para o Supremo.

Ontem, terça-feira, 15, a audiência de conciliação comandada pelo Supremo terminou sem consenso entre Governo e Congresso. Cabendo ao ministro relator, Alexandre de Moraes, decidir o caso. E, ao validar decreto do IOF, Moraes acaba com o impasse.

Telecomunicações

Para a Conexis Brasil Digital, entidade que representa as principais operadoras de telecomunicações do país, o recente decreto do governo federal que eleva as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é preocupante. Em maio deste ano, em nota, a associação afirmou que a medida compromete a capacidade de investimento do setor produtivo e pode afetar diretamente o processo de expansão da conectividade no Brasil.

“O aumento do IOF eleva o custo do crédito e acaba comprometendo a geração de empregos e os investimentos necessários à economia”, declarou a entidade. A Conexis também critica a utilização do imposto com objetivo arrecadatório, ressaltando que o IOF tem função regulatória e deve ser usado como incentivo ou desincentivo a determinadas atividades econômicas.

Eletrônicos

Igualmente a Conexis Brasil, a Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) também divulgou posicionamento contrário ao recente aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidente sobre operações de crédito.

Segundo a entidade, a medida representa um obstáculo adicional ao financiamento da produção e afeta setores estratégicos para a transformação digital e a modernização industrial no Brasil.

De acordo com a associação, a indústria eletroeletrônica depende de operações de crédito para aquisição de insumos, bens de capital e financiamento de equipamentos industriais com alto valor agregado e longo ciclo de fabricação. O encarecimento dessas operações, afirma, pode comprometer investimentos produtivos, dificultar a inovação tecnológica e penalizar especialmente empresas nacionais de menor porte.