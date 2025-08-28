A Matrix Go, empresa brasileira com mais de uma década de experiência em soluções tecnológicas para comunicação, relacionamento e atendimento em larga escala, apresenta ao mercado sua mais ousada inovação: a Morpheus.AI, uma plataforma de inteligência artificial generativa desenvolvida para atuar diretamente no ambiente corporativo, com integração completa aos sistemas da empresa e altíssimo nível de personalização comportamental.

Experiência em larga escala com telecomunicações e automação real

Desde 2012, a Matrix Go atua como fornecedora estratégica de tecnologia para o setor de telecomunicações, operando plataformas que processam milhões de interações por mês em canais como WhatsApp, Instagram, Telegram, Messenger e e-mail. Essa vivência em ambientes de alta demanda permitiu à empresa entender como a comunicação, para ser eficiente, precisa ser precisa, humana e contextual.

Foi com essa premissa que nasceu o Morpheus.AI, um assistente de IA que vai além do atendimento: ele pode executar funções inteiras, automatizar fluxos de vendas, gerenciar campanhas de marketing, acompanhar KPIs e até atuar como agente de pós-venda — tudo de forma adaptável, inteligente e integrada com sistemas legados como ERPs, CRMs e plataformas de e-commerce.

“Escolhemos uma arquitetura multicamadas com diversos modelos de IA para criar um sistema próprio, proporcionando atendimento personalizado e respostas contextualizadas específicas para cada empresa”, destaca Nicola Sanchez, CEO e Cofundador da Matrix Go.

Fundamento neurocientífico: o diferencial made in Brazil

O grande diferencial do Morpheus está na sua base psicocomportamental e neurocientífica, resultado direto da formação do CEO da Matrix Go, Nicola Sanchez, em Neurociência e Comportamento. A vivência científica foi decisiva para o desenvolvimento de um motor de IA capaz de compreender o ser humano em profundidade — emocional, cognitiva e comportamentalmente.

Sanchez é também autor do livro Hackeando o Comportamento Humano, uma obra que explora os mecanismos psicológicos que regem decisões, emoções e engajamento nas relações humanas e comerciais. Esse conhecimento foi internalizado no Morpheus.AI, tornando-o um dos únicos sistemas no Brasil com capacidade de leitura comportamental adaptativa em nível avançado.

“Acreditamos que a próxima geração de inteligência artificial não será apenas mais rápida ou mais eficiente, mas mais humana”, afirma Nicola Sanchez, CEO e Cofundador da Matrix Go. “O Morpheus.AI foi criado para entender as pessoas em profundidade — suas emoções, decisões e formas de se comunicar — e, com isso, gerar relacionamentos mais autênticos entre marcas e clientes.”

Relacionamento hiperpersonalizado e percepção emocional em tempo real

Diferente das soluções genéricas do mercado, o Morpheus reconhece padrões de comportamento, entonações emocionais em áudios do WhatsApp, hesitações na linguagem escrita e até preferências cognitivas implícitas no estilo de conversa do usuário. A partir disso, ele modula o tom, a abordagem, o tempo de resposta e o nível de formalidade, criando uma experiência relacional verdadeiramente única para cada pessoa.

Isso resulta em níveis altíssimos de engajamento, redução de atrito nas interações e maior conversão nas etapas comerciais — além de gerar dados valiosos sobre o perfil psicológico dos clientes e suas jornadas de consumo.

Morpheus como funcionário digital de verdade

Com o Morpheus, empresas podem estruturar equipes digitais completas. É possível ativar um assistente de marketing que analisa campanhas no Google e Meta Ads em tempo real e realiza otimizações contínuas. Também é possível implantar SDRs, Closers e Pós-venda digitais, que trabalham juntos em uma jornada de vendas automatizada de ponta a ponta.

Tudo isso com faturamento em reais (R$), suporte multilíngue e integração completa ao Matrix One, a plataforma de comunicação unificada da empresa que centraliza mais de 20 canais de atendimento.

Nova sede, novo ciclo: tecnologia, ciência e propósito

A nova fase da Matrix Go é marcada também pela mudança para a moderna sede no WeWork do Boulevard Corporate Tower, em Belo Horizonte/MG. No mesmo espaço estão grandes empresas de tecnologia e inovação como o Google e a escolha visa justamente aproximar a Matrix Go das principais referências e ecossistemas inovadores do país, ampliando sua atuação estratégica no cenário nacional.

Fundada em 2012, a Matrix Go é uma empresa brasileira especializada em soluções de tecnologia para atendimento, relacionamento e engajamento com clientes, operando com IA, automação e comunicação unificada.

Parceira oficial da Meta para o WhatsApp Business Platform (API), a empresa desenvolve sistemas de alta performance e confiabilidade, com inteligência adaptativa, integração total e experiência humana no centro da jornada digital.

Acesse: www.matrixgo.ai