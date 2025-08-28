* As operadoras nacionais marcaram presença no primeiro dia do Telco Transformation Latam, realizado no Rio de Janeiro, com discussões sobre diversificação dos modelos de negócio e os impactos da inteligência artificial nas operações.

No painel sobre diversificação de receitas, a Oi Soluções relatou como transformou a ausência de ativos de rede em um diferencial estratégico. “Hoje nosso ativo é a carteira de clientes. Após a reestruturação estratégica da empresa, tivemos de aprender todo o tipo de conectividade – 5G, satélite de baixa órbita. Como não temos mais a necessidade de manter uma rede fixa, temos de focar em que tipo de soluções podemos colocar sobre as redes”, explicou Renato Simões, diretor de Produtos e Arquitetura de Soluções.

Ele acrescentou que a companhia estruturou um ecossistema com mais de 200 parceiros, oferecendo desde conectividade até serviços de nuvem de grandes provedores como AWS e Google.

TIM foca em redes privativas robustas

Na discussão sobre redes corporativas, a TIM ressaltou seu pioneirismo em redes privativas. Alexandre Dal Forno, diretor de Desenvolvimento de Mercado IoT e 5G da TIM Brasil, afirmou que a operadora concentra esforços em projetos de grande porte, que demandam equipamentos robustos e com maiores garantias.

Segundo ele, enquanto o 4G ainda oferece boas soluções simplificadas, o 5G requer maior cuidado técnico. Dal Forno destacou ainda que a conectividade é essencial para habilitar aplicações de inteligência artificial, especialmente em redes privativas, e citou diferenças na adoção setorial: no agronegócio, por exemplo, redes dedicadas construídas sobre a rede pública permitem melhor integração com o ecossistema já instalado no campo.

Algar e Vivo avançam na transição para TechCo

No painel de encerramento, a Algar e a Vivo apresentaram suas estratégias de transformação de Telco em TechCo.

Zaima Milazzo, vice-presidente de Tecnologia, Evolução Digital, Agilidade e Inovação da Algar, afirmou que 16% das receitas da companhia já vêm de novos serviços digitais. Ela também ressaltou que a operadora iniciou sua estratégia de inteligência artificial há dois anos, com uso em atendimento e operações. “Temos mais de 80 agentes apoiando o atendimento e processos da operadora”, disse.

Já Guilherme Fernandes Silveira, diretor de Engenharia, Transformação Digital e Redes da Vivo, destacou a importância da cultura organizacional. “Essa evolução toca em estrutura, talentos e organização. Muito da evolução passa em primeiro lugar numa transformação interna, antes de pensar em tecnologia”, avaliou.

* Reportagem especial de Carmen Nery