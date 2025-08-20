NIC.br lança novos domínios para IA, APIs e redes sociais

Domínios com final api.br, ia.br, social.br e xyz.br estarão disponíveis para registro a partir de 1º de setembro

O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) anunciou quatro novos subdomínios sob o .br, que passam a estar disponíveis para registro no país a partir das 15h do dia 1º de setembro de 2025. A iniciativa amplia para mais de 100 as opções de domínios oferecidas pelo Registro.br.

As novas categorias foram definidas com base em tendências tecnológicas e no comportamento dos usuários:

api.br: para identificação de Interfaces de Programação de Aplicações;

ia.br: destinado a projetos e soluções em Inteligência Artificial;

social.br: voltado a perfis e redes sociais;

xyz.br: de uso genérico.

Expansão do ecossistema .br

Segundo o NIC.br, a criação dos novos subdomínios busca acompanhar a evolução da Internet e atender à demanda por identificadores digitais específicos. O preço da anuidade é de R$ 40, valor que a entidade afirma estar entre os mais baixos do mundo.

Atualmente, existem 5,5 milhões de domínios registrados sob o .br. Para Demi Getschko, diretor-presidente do NIC.br, a medida fortalece a presença digital dos usuários:

“De forma periódica, com base em sugestões de usuários e na popularidade de domínios genéricos na Internet, lançamos novos subdomínios, contribuindo para que os brasileiros continuem fortalecendo a sua presença digital.”

O NIC.br destacou ainda que os registros garantem a implementação de DNSSEC na resolução de nomes e a possibilidade de habilitar autenticação em duas etapas para proteção de contas.

O Registro.br, além de gerenciar os domínios, também é responsável pela distribuição de endereços IPv4 e IPv6 e de números de Sistemas Autônomos (ASN) no Brasil, em articulação com o LACNIC.

Criado em 2005, o núcleo é uma entidade privada sem fins lucrativos, responsável pela operação do .br e pela execução de políticas definidas pelo Comitê Gestor da Internet.