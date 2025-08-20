Contribuição será levada à Conferência Mundial te Telecomunicações com apoio da Citel. Proposta brasileira prevê regulação de redes sociais

A proposta apresentada pelo Brasil para ampliar a proteção de crianças online, no ambiente digital, conquistou apoio majoritário dos países das Américas e será levada à Conferência Mundial de Desenvolvimento das Telecomunicações (CMDT), marcada para novembro, no Azerbaijão. O texto foi discutido em 19 de agosto durante a 47ª Reunião do Comitê Consultivo Permanente I (CCP.I) da Comissão Interamericana de Telecomunicações (Citel), que se reúne nesta semana em Santiago, no Chile.

Com a adesão de outros Estados-membros, a iniciativa brasileira passou a ter o status de Proposta Interamericana, ou seja, uma posição unificada da região. A delegação brasileira é chefiada pela conselheira diretora da Anatel, Cristiana Camarate.

A proposta

A proposta do Brasil busca atualizar a Resolução 67 da CMDT, que trata da proteção de crianças no ambiente digital, incorporando novas dimensões do uso da internet, incluindo plataformas digitais, redes sociais e tecnologias emergentes. O texto prevê:

Adoção de mecanismos de verificação de idade;

Discussão sobre restrições ao uso de redes sociais por crianças;

Ampliação das ações de alfabetização digital e uso crítico das tecnologias;

Promoção de medidas regulatórias e educativas para maior segurança on-line.

A proposta também foi inspirada por políticas públicas já adotadas no Brasil, como as restrições ao uso de celulares em escolas, e procura ampliar a abordagem nacional para um modelo regional com diretrizes mais abrangentes.

Segundo Cristiana Camarate, “o avanço da proposta, que sobe de um nível nacional para o regional, demonstra que a perspectiva brasileira de abordar a proteção das crianças online tem respaldo na comunidade internacional”.

CMDT no Azerbaijão será próxima etapa

A 47ª reunião do CCP.I integra os preparativos das Américas para a CMDT da União Internacional de Telecomunicações (UIT). No encontro, além da proteção de crianças on-line, as delegações debatem temas como lacuna digital, inteligência artificial, indicadores de TICs, segurança cibernética e desenvolvimento de infraestrutura.

Com sede em Washington e estabelecida pela OEA em 1994, a Citel reúne 33 Estados-membros, mais de 200 membros setoriais e atua na harmonização regional de políticas de telecomunicações. O CCP.I é responsável por temas relacionados a TICs, regulação, universalização e novas tecnologias. O Brasil é membro eleito do Comitê Diretivo da Citel.