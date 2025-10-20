Grupo Band entra no mercado de MVNO com a Surf Telecom

Nova MVNO combina planos de telefonia móvel com streaming da Newco Play e conteúdos dos canais BandNews TV, BandSports, Arte1, AgroMais e outros

A Surf Telecom anunciou hoje, 20 de outubro de 2025, o lançamento do BandSports Celular, serviço móvel virtual em parceria com a Newco, do Grupo Bandeirantes. A oferta combina planos de telefonia com acesso ao Newco Play e canais da Band sem custo adicional ao assinante, com venda exclusivamente online e distribuição nacional.

Segundo a operadora, haverá quatro planos com franquias de 20 GB ou 35 GB de dados. Os valores variam de R$ 45 a R$ 80. No plano mais caro, o cliente tem acesso, além dos canais de TV da Band, a telemedicina. As vendas do chip começam amanhã, 21 de outubro, já em todo Brasil. Há previsão de a operação utilizar, além de chips físicos, eSIM, que dispensam o envio do SIM Card à casa do cliente.

Conteúdo incluído e regras de uso

O acesso, contudo, é restrito ao dispositivo móvel. O mesmo login não será usado para acessar aplicativo da Newco em smart TVs. Segundo a Surf, a franquia de dados foi calculada para que o consumidor assista a um mês de programação, sem ficar sem dados. Além disso, WhatsApp e Waze podem ser utilizados sem consumir a franquia de dados.

plataforma inclui o conteúdo dos canais por assinatura BandNews TV, BandSports, Arte1, Sabor & Arte, AgroMais, Terraviva e New Brasil, além de opções de parceiros internacionais como Paramount, Stingray, Hallo, Urban, Travelxp, Fuel, RAI, TV5, TVE e SIC.

Com a oferta, a BandSports poderá ter com audiência uma parcela da população de menor poder aquisitivo, que não dispões de TV por assinatura mas que passa a ter acesso.

“A chegada do BandSports Celular ao nosso grupo de marcas parceiras coloca a Surf Telecom em um novo patamar no setor brasileiro de telefonia móvel. A confiança de um grupo empresarial do porte do Grupo Bandeirantes reflete a vocação da Surf em viabilizar soluções de conectividade sob medida para grandes marcas”, disse Yon Moreira, CEO da Surf Telecom.

Segundo Paulo Saad Jafet, vice-presidente do Grupo Bandeirantes, a parceria amplia a presença da companhia em serviços digitais e de conectividade.

“Estamos em mais uma plataforma de tecnologia e serviços com a competência e qualidade do Grupo Bandeirantes, criando mais um canal de relacionamento com o público que consome esporte, cultura e entretenimento digital. Com o BandSports Celular, damos um passo além: entregamos conectividade e conteúdo premium em um mesmo produto”, afirmou.