MVNO usará rede da TIM e terá planos com eSIM, WhatsApp e Waze ilimitados a partir de R$ 25 por mês

O iFood anunciou nesta quinta-feira, 25 de setembro de 2025, o lançamento do iFood Chip, primeiro plano de telefonia móvel no país desenvolvido exclusivamente para entregadores. A iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria com a Surf Telecom, operadora de rede virtual móvel (MVNO) que utiliza a infraestrutura da TIM e lidera esse segmento no Brasil em número de parcerias.

O novo serviço de conectividade será distribuído de forma gratuita em formato físico e eSIM, inicialmente para a categoria Super Diamante da plataforma, que receberá 20 GB de internet (15 GB + 5 GB de bônus) com uso ilimitado de WhatsApp e Waze. A partir de outubro, a categoria Ouro poderá aderir ao plano por R$ 25 mensais, com 15 GB e os mesmos benefícios. Em novembro, o iFood Chip estará disponível para todos os entregadores ativos. A solicitação será feita via aplicativo, com entrega do chip no endereço do profissional após cadastro.

A proposta é reduzir os custos mensais com telefonia, estimados em R$ 50 para boa parte dos entregadores, e ampliar o acesso à conectividade de qualidade. “Nosso intuito é gerar economia direta no bolso e mais autonomia no dia a dia dos profissionais parceiros”, afirmou Johnny Borges, diretor de Impacto Social do iFood.

Davi Fraga, sócio e CMO da Surf Telecom, destacou a relevância do projeto. “A conectividade é essencial para o trabalho diário dos entregadores, e nosso compromisso é garantir internet de qualidade, adaptada às necessidades da categoria.”

Surf amplia atuação como MVNO

A Surf Telecom é hoje a maior operadora virtual em operação no Brasil, com mais de 500 marcas parceiras, presença em 5 mil municípios e cerca de 10 milhões de usuários ativos. Com o iFood Chip, a empresa amplia sua atuação em modelos customizados de MVNO voltados a nichos profissionais específicos — estratégia já consolidada em segmentos como mobilidade urbana, instituições religiosas e clubes de futebol.

Além de infraestrutura, a Surf é responsável por toda a plataforma de gestão dos planos, baseada em sua solução própria Surf BSS.

Plano integra pacote mais amplo de melhorias para entregadores

O lançamento do iFood Chip integra um conjunto de medidas anunciadas pela plataforma para 2025. Entre os destaques estão:

Abertura de sete novos Pontos de Apoio até o final do ano, em cidades como Porto Alegre, Belém, Recife, São Paulo, Brasília, São José dos Campos e Porto Velho. Os espaços oferecem água potável, banheiros, áreas de descanso, recarga de celular e, em alguns casos, micro-ondas e geladeiras.

Indicador de Direção Segura, funcionalidade que usa telemetria para identificar comportamentos de risco na direção e gerar recomendações personalizadas para entregadores.

Redução de 80% no tempo de análise do programa Segunda Chance, que agora será concluído em até sete dias úteis.

Programas de incentivo, como o Super Entregadores, com ganhos extras mensais e bônus em dezembro, e expansão de iniciativas como o iFood Pedal (bicicletas elétricas) e parceria com a Mottu para locação de motos.

O iFood também segue com reajustes anuais na taxa mínima por rota, acima da inflação, e testes da funcionalidade Rota Destino, que alinha os pedidos recebidos com o trajeto escolhido pelo entregador. (Com assessoria de imprensa)