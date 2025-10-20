BWS IoT inaugura segunda fábrica em Santa Rita do Sapucaí

Nova unidade da BWS IoT em Minas Gerais elevará a produção de dispositivos em 25% ao ano; empresa soma 3,6 milhões de equipamentos IoT vendidos

A BWS IoT inaugurou hoje, 20 de outubro de 2025, sua segunda unidade de produção no Brasil, localizada em Santa Rita do Sapucaí (MG). A fábrica reforça a estratégia de expansão industrial da companhia e tem como meta elevar a produção em 25% ao ano, alcançando 10 milhões de dispositivos fabricados nos próximos cinco anos.

A nova unidade se soma às operações já existentes em Barueri (SP), ampliando a capacidade da empresa de atender projetos de grande porte nos setores de transporte, logística, seguros e gestão de frotas. Com a abertura, a BWS IoT também projeta o fortalecimento de sua cadeia produtiva e a geração de empregos diretos e indiretos no “Vale da Eletrônica”.

“Este é um marco importante na trajetória da BWS IoT. Com dois centros de produção no Brasil, mais de 3,6 milhões de dispositivos no mercado e novas parcerias estratégicas, nosso objetivo é acelerar a entrega de soluções”, afirma Oswaldo Conti-Bosso, presidente da BWS IoT.

Parceria com TIM e rastreador híbrido

A inauguração ocorre em meio a uma fase de forte expansão da empresa. Recentemente, a BWS IoT firmou parceria estratégica com a TIM, que prevê a conexão de 400 mil dispositivos de rastreamento e gestão inteligente de ativos baseados em tecnologias NB2 (4G, 5G e 6G).

No mesmo período, a companhia lançou um rastreador híbrido com tecnologias LPWA, combinando NB2, LoRaP2P e LoRaWan da NETMORE via KORE, com foco em conectividade ampliada, alcance estendido e maior segurança para a gestão de frotas e ativos de alto valor.

Fundada em 2013, a BWS IoT vendeu dispositivos para projetos implementados no Brasil, na América do Sul e na Europa. Homologada por órgãos como Anatel, FCC e CE, a empresa atua em parceria com 250 plataformas de rastreamento e atende cerca de 3 mil clientes corporativos. (Com assessoria de imprensa)