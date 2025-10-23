Claro amplia portfólio Open Gateway com APIs antifraude

A Claro empresas anunciou nesta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, o lançamento de duas novas APIs — Tenure e Number Recycling — que ampliam o portfólio de soluções da companhia no âmbito da iniciativa Open Gateway, da GSMA. As ferramentas reforçam os mecanismos de verificação de identidade e adicionam uma camada de segurança aos processos de onboarding e prevenção a fraudes.

Por meio de validação direta com a operadora, as APIs permitem confirmar informações como data de ativação, titularidade e alterações recentes na linha móvel. Segundo a empresa, o objetivo é oferecer dados estratégicos para decisões mais seguras na abertura de contas e cadastros, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

A API Tenure verifica há quanto tempo um número está ativo e o tipo de plano associado, funcionando como um indicador de estabilidade do usuário. Já a API Number Recycling identifica se houve mudança de titularidade a partir de uma data específica, assegurando que a linha não tenha sido reciclada e esteja associada ao usuário correto. As duas soluções podem operar de forma integrada para fornecer uma análise mais completa do histórico da linha.

Entre os primeiros casos de uso, uma plataforma de delivery implementou as soluções para validar o tempo de contrato dos usuários em compras e cadastros, evitando a criação de múltiplas contas para uso indevido de cupons e benefícios.

O Open Gateway é uma iniciativa global que busca transformar as redes de telecomunicações em plataformas abertas e interoperáveis por meio de APIs padronizadas, que permitem o acesso seguro a funcionalidades de rede. Essa padronização viabiliza o desenvolvimento de aplicações compatíveis com diferentes operadoras e dispositivos.

“Com essas adições, já chegamos a cinco APIs no portfólio. As soluções Tenure e Number Recycling partiram da escuta ativa do mercado e da convicção de que a tecnologia deve resolver problemas reais”, destacou Ageu Dantas, head de Data Analytics da Claro.

O diretor-executivo de Soluções Digitais da Claro empresas, Mário Rachid, acrescentou que o lançamento das novas APIs do Open Gateway pela Claro empresas reforça a estratégia de segurança da companhia. “Segurança é um tema central para todas as empresas. Com esse lançamento será possível incluir novas camadas aos processos de cadastro e checagem de credenciais de acesso, minimizando o risco de golpes”, afirmou.

As soluções Tenure e Number Recycling estarão disponíveis para clientes empresariais a partir de novembro de 2025. (Com assessoria de imprensa)