Vivo Ventures investe em fintech que une seguros e IA

Investimento de US$ 2,5 milhões do Vivo Ventures na 180 Seguros reforça estratégia da operadora em ampliar atuação no setor de seguros.

O Vivo Ventures, fundo de Corporate Venture Capital (CVC) growth da Vivo, investiu US$ 2,5 milhões na 180 Seguros, insurtech de atuação regional na América Latina, especializada em aplicar inteligência artificial ao setor de seguros.

O aporte, que integra a extensão do round pré-série B anunciado em setembro, reforça a estratégia da Vivo de ampliar sua presença no mercado de serviços financeiros e de seguros digitais.

Sob a marca Vivo Pay, a companhia já oferece empréstimos pessoais, antecipação de FGTS, consórcios e seguros de celular, eletrônicos e residência. Essas operações geraram receita de R$ 469 milhões em 12 meses, segundo o balanço do segundo trimestre de 2025. Desde a concessão da licença de Sociedade de Crédito Direto (SCD), em 2024, a Vivo já financiou mais de R$ 1 bilhão em crédito pessoal.

Segundo Phillip Trauer, diretor do Vivo Ventures e da Wayra Brasil, a parceria com a 180 Seguros deve acelerar o avanço da operadora no segmento financeiro.

“A missão do Vivo Ventures é investir em startups que possam ajudar a alavancar a estratégia de diversificação de negócios da Vivo. No caso da 180 Seguros, temos uma grande oportunidade de apoiar a Vivo a avançar ainda mais no segmento de fintech, com novas soluções de seguros que poderão ser oferecidas de forma contextualizada aos clientes”, afirmou.

Ele destacou que as empresas investidas pelo fundo têm acesso ao ecossistema da Vivo, com 1,8 mil lojas físicas, 84 milhões de acessos mensais ao aplicativo e mais de 116 milhões de acessos totais.

A parceria entre as duas companhias prevê o desenvolvimento conjunto de produtos em diversas categorias de seguros.

“O investimento do Vivo Ventures e a aproximação com a Vivo são uma grande oportunidade para escalar o modelo de embedded insurance no Brasil, trazendo inovação e velocidade na concepção de novos produtos”, disse Mauro Levi D’Ancona, cofundador e CEO da 180 Seguros. “Vamos oferecer uma experiência única de produto e de relacionamento para os clientes da Vivo, permitindo que um número muito maior de pessoas tenha acesso a seguros de forma simples e fluida.”

O uso intensivo de Inteligência Artificial será central na parceria. A 180 Seguros lançou recentemente um servidor Model Context Protocol (MCP), que conecta agentes de IA de parceiros aos sistemas da empresa sem necessidade de integração prévia, permitindo respostas e ofertas personalizadas em segundos. O investimento da Vivo Ventures será direcionado para acelerar o desenvolvimento dessa tecnologia.

Fundada em 2020, a 180 Seguros soma mais de R$ 270 milhões captados em rodadas anteriores e 30 clientes ativos, entre fintechs, cooperativas e varejistas. Em abril de 2025, alcançou receita anualizada de R$ 384 milhões e mais de um milhão de apólices emitidas. (Com assessoria de imprensa)