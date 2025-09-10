Maior cheque da Vivo Ventures vai para fintech voltada a PMEs

Cheque de R$ 35 milhões visa integração de canais, expansão regional e sinergia com base de clientes PME da Asaas

O Vivo Ventures, braço de Corporate Venture Capital (CVC) da Telefônica Vivo, anunciou investimento de R$ 35 milhões na fintech Asaas, plataforma de soluções financeiras para pequenas e médias empresas (PMEs). A operação representa o maior cheque já aportado pelo fundo desde sua criação, em 2022. O objetivo com o negócio é ampliar a oferta de produtos e serviços digitais a partir da integração entre as bases de clientes das duas empresas.

A operação foi estruturada por meio da compra de participação societária detida pela Parallax Ventures, gestora que segue como acionista relevante da fintech.

Com o acordo, a Vivo poderá ofertar seus serviços de conectividade aos mais de 220 mil clientes da Asaas, especialmente nos momentos de abertura de empresas, e também incorporar soluções de gestão financeira da Asaas ao portfólio de serviços voltados às 1,7 milhão de PMEs que compõem sua base atual.

“Digitalização e gestão financeira estão entre as principais demandas desse público, e a parceria com o Asaas vem para atender essas necessidades”, afirmou Phillip Trauer, diretor do Vivo Ventures e da Wayra Brasil.

Sinergia com ecossistema já investido

Além do Asaas, o portfólio do Vivo Ventures inclui outras startups voltadas a serviços financeiros, como Klubi (fintech de consórcios) e Klavi (empresa de open finance), ambas também investidas pela Parallax. A proximidade entre os gestores e os ativos investidos favoreceu o desfecho da operação.

Segundo Azor Barros, sócio da Parallax, “a Vivo é uma excelente sócia, e a aproximação via Parallax foi um caminho natural”.

Criado com capital comprometido de R$ 320 milhões, o Vivo Ventures tem como foco startups em estágio growth com atuação em áreas estratégicas para a operadora. Além do setor financeiro, o fundo já investiu em soluções de integração (Digibee), saúde digital (Conexa), inteligência artificial (CRMBonus), crédito agrícola (Agrolend) e educação (Apoia).

Asaas mira expansão e reforça perfil institucional

Com sede em Joinville (SC) e atuação nacional, o Asaas passou a integrar, em 2023, o rol de instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central, com licença para operar também como Sociedade de Crédito Direto (SCD). A empresa já captou mais de R$ 1 bilhão desde sua fundação, há 15 anos, com investidores como BOND Capital, SoftBank, Inovabra Ventures e agora a Vivo Ventures.

No ano passado, a fintech levantou o maior aporte Série C da América Latina, de R$ 820 milhões, e obteve nota AAA da S&P Global Ratings após captar R$ 100 milhões via FIDC voltado à antecipação de recebíveis.

“Com essa nova parceria, unimos tecnologia, capilaridade e soluções financeiras que devem impulsionar ainda mais o crescimento estratégico dos negócios no Brasil”, declarou Piero Contezini, fundador e CEO do Asaas. (Com assessoria de imprensa)