Cell Broadcast: Anatel investiga envio de mensagens falsas

Anatel apura origem de notificações indevidas via Cell Broadcast para a Defesa Civil e orienta usuários sobre denúncias

cell broadcast

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu investigação sobre a distribuição de mensagens falsas, via Cell Broadcast, atribuídas ao sistema Defesa Civil Alerta, relatadas por usuários nos últimos dias. Segundo a reguladora, os alertas não se referem a eventos reais. Até o momento, foi verificado que os alertas em questão não passaram pelos canais oficiais da plataforma técnica do sistema, operada pela ABR Telecom (Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações).

O Defesa Civil Alerta utiliza a tecnologia Cell Broadcast, que permite enviar mensagens de texto diretamente aos celulares em áreas de risco, sem necessidade de aplicativo ou cadastro prévio. Essa tecnologia é empregada no Brasil desde 2017, em parceria entre Anatel, Ministério da Integração Nacional e operadoras, com operação técnica sob responsabilidade da ABR Telecom. O recurso é usado para alertar a população sobre desastres naturais e eventos climáticos extremos, com alcance imediato e geograficamente direcionado.

De acordo com a Anatel, equipes técnicas trabalham para identificar a origem do envio irregular e reforçou que mantém compromisso com a segurança da comunicação pública.

Consumidores que tenham recebido mensagens indevidas podem registrar ocorrência nos canais da Anatel:

  1. Site e aplicativo “Anatel Consumidor” (Android e iOS); confira aqui link para denunciar;
  2. Central 1331, ligação gratuita de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h;
  3. WhatsApp, pelo número 0800 61 01331 (após cadastro no Anatel Consumidor).

A agência orienta que sejam informados data e horário do recebimento, prestadora de telefonia e localização aproximada. Esses dados são considerados fundamentais para a apuração e adoção das medidas cabíveis.

O Defesa Civil Alerta já foi utilizado em diferentes ocasiões para notificar comunidades em regiões afetadas por chuvas intensas, deslizamentos e enchentes. A rápida difusão das mensagens é considerada estratégica para a redução de riscos e proteção da população em situações de emergência. (Com assessoria de imprensa)

Tags
Avatar photo

Da Redação

O Tele.Síntese nasceu em 2005. É fruto de mais de 20 anos de experiência jornalística nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e telecomunicações. Foi criada com a missão de produzir e disseminar informação sobre o papel das TICs na sociedade.

Artigos: 11520