Cell Broadcast: Anatel investiga envio de mensagens falsas
Anatel apura origem de notificações indevidas via Cell Broadcast para a Defesa Civil e orienta usuários sobre denúncias
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu investigação sobre a distribuição de mensagens falsas, via Cell Broadcast, atribuídas ao sistema Defesa Civil Alerta, relatadas por usuários nos últimos dias. Segundo a reguladora, os alertas não se referem a eventos reais. Até o momento, foi verificado que os alertas em questão não passaram pelos canais oficiais da plataforma técnica do sistema, operada pela ABR Telecom (Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações).
O Defesa Civil Alerta utiliza a tecnologia Cell Broadcast, que permite enviar mensagens de texto diretamente aos celulares em áreas de risco, sem necessidade de aplicativo ou cadastro prévio. Essa tecnologia é empregada no Brasil desde 2017, em parceria entre Anatel, Ministério da Integração Nacional e operadoras, com operação técnica sob responsabilidade da ABR Telecom. O recurso é usado para alertar a população sobre desastres naturais e eventos climáticos extremos, com alcance imediato e geograficamente direcionado.
De acordo com a Anatel, equipes técnicas trabalham para identificar a origem do envio irregular e reforçou que mantém compromisso com a segurança da comunicação pública.
Consumidores que tenham recebido mensagens indevidas podem registrar ocorrência nos canais da Anatel:
- Site e aplicativo “Anatel Consumidor” (Android e iOS); confira aqui link para denunciar;
- Central 1331, ligação gratuita de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h;
- WhatsApp, pelo número 0800 61 01331 (após cadastro no Anatel Consumidor).
A agência orienta que sejam informados data e horário do recebimento, prestadora de telefonia e localização aproximada. Esses dados são considerados fundamentais para a apuração e adoção das medidas cabíveis.
O Defesa Civil Alerta já foi utilizado em diferentes ocasiões para notificar comunidades em regiões afetadas por chuvas intensas, deslizamentos e enchentes. A rápida difusão das mensagens é considerada estratégica para a redução de riscos e proteção da população em situações de emergência. (Com assessoria de imprensa)