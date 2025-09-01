Carteira de Trabalho Digital, Cadastro Único e Meu INSS cresceram em quantidade de acessos até julho de 2025

O volume de acessos aos principais aplicativos da Dataprev apresentou crescimento expressivo no primeiro semestre de 2025. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), a Carteira de Trabalho Digital, o Cadastro Único e o Meu INSS registraram juntos mais de 1,1 bilhão de visitas, alta em relação ao período homólogo. A ampliação dos serviços digitais ofertados foi um dos fatores que impulsionaram a demanda.

Carteira de Trabalho Digital é o mais utilizado

O aplicativo mais utilizado continua sendo a Carteira de Trabalho Digital. Entre janeiro e junho deste ano, foram 694,9 milhões de acessos, frente a 394,9 milhões no mesmo período de 2024 – aumento de 76%. Também foram registradas 6,2 milhões de novas habilitações do documento digital, em média 32 mil por dia.

No primeiro semestre, o MTE lançou o Programa Crédito do Trabalhador, já com R$ 20 bilhões ofertados. A plataforma registrou 229 milhões de simulações de crédito até o final de julho. Pelo app, os cidadãos também acessam serviços como solicitação de seguro-desemprego, abono salarial e histórico de empregos formais.

Cadastro Único

O app do Cadastro Único somou 24,6 milhões de visitas no semestre, contra 13,9 milhões em 2024, também um crescimento de 76%. O aplicativo permite consulta de dados cadastrais e emissão de comprovantes para inclusão em programas sociais.

Durante o período, o MDS e a Dataprev modernizaram o sistema, interligando bases de dados do governo e automatizando processos de atualização. Mutirões de atendimento com uso de tablets e celulares também foram realizados para acelerar o cadastramento de famílias.

Meu INSS

Outro dos aplicativos mais acessados da Dataprev, o Meu INSS, concentra serviços de previdência e seguridade social. Ele recebeu 428,5 milhões de acessos, 28% a mais que os 335,2 milhões do ano anterior. Até julho, a consulta de solicitações foi o serviço mais demandado, com mais de 18 milhões de acessos, seguida pelo extrato de pagamento, com 9,5 milhões.

Entre as novidades, está a implementação da Navegação Inteligente (NAVI), que reorganiza o catálogo de mais de 100 serviços digitais conforme o perfil do usuário, considerando faixa etária e benefícios recebidos. (Com assessoria de imprensa)