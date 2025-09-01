Brasileiros veem China mais avançada que EUA em tecnologia

Pesquisa da Nexus mostra que brasileiros consideram a China mais avançada que os EUA em tecnologia e IA, com destaque para eletrônicos.

A China é percebida pelos brasileiros como mais inovadora em áreas de tecnologia que os Estados Unidos (EUA), segundo levantamento realizado pela empresa Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados. A pesquisa ouviu 2.005 pessoas em todas as regiões do país entre os dias 15 e 19 de agosto de 2025 e revelou que a preferência por produtos e serviços chineses vai além do preço competitivo, alcançando a percepção de liderança em áreas estratégicas como eletrônicos e inteligência artificial.

Os celulares e computadores produzidos na China são a escolha de 62% dos brasileiros, contra 30% que preferem os modelos fabricados nos Estados Unidos. A preferência é mais forte entre jovens de 16 a 24 anos (64%) e pessoas que recebem até um salário mínimo (68%). No Nordeste, sete em cada dez entrevistados apontaram preferência por eletrônicos chineses.

No setor automotivo, o equilíbrio é maior. Os veículos chineses são a opção de 47% dos entrevistados, enquanto 40% escolhem os americanos. A pesquisa mostra que pessoas do Sul (52%) e jovens de até 40 anos (50%) tendem a optar mais pelos carros chineses. Já entre os que possuem renda superior a cinco salários mínimos, a maioria (47%) ainda prefere os automóveis produzidos nos Estados Unidos.

A China foi apontada por 67% dos entrevistados como o país que mais inova em tecnologia, contra 26% que indicaram os Estados Unidos. Em inteligência artificial, 59% consideram os chineses mais avançados, frente a 31% que atribuem a liderança aos americanos. Essa percepção é mais acentuada entre pessoas do Norte e Centro-Oeste (72%) e entre os que têm renda superior a cinco salários mínimos (71%).

Áreas de vantagem dos EUA entre relação à China sobre tecnologia

Apesar da liderança chinesa em inovação, tecnologia e IA, os Estados Unidos foram apontados como mais avançados na corrida espacial (59% contra 28%) e na indústria de roupas (46% contra 41%). Também foram vistos como culturalmente mais atrativos por 47% dos entrevistados.

A Nexus entrevistou 2.005 brasileiros com idade a partir de 16 anos, em todas as 27 Unidades da Federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. (Com assessoria de imprensa)