Após fusão com Acadi-TI, IPV7 mira IPO em 2030

Expectativa com união entre grupo de auditoria e cibersegurança IPV7 e instituição de ensino especializado Acadi-TI é chegar a R$ 1,5 bilhão em receita em cinco anos.

A IPV7 Security e a Acadi-TI anunciaram uma fusão para formar um grupo privado de cibersegurança, o maior do Brasil dizem as empresas. A operação, já concluída, combina serviços como monitoramento SOC/SNOC, auditoria cibernética e programas de bug bounty — com a formação profissional que inclui graduação, pós-graduação, MBAs e certificações internacionais como o CEH (Certified Ethical Hacker).

Segundo o CEO e fundador da IPV7 Group, Droander Martins, a estratégia é consolidar um ecossistema capaz de formar talentos, proteger empresas e elevar o nível de maturidade digital no país.

Feita a fusão, o plano é expandir por meio novas aquisições nos próximos dois anos, desenvolver novos produtos digitais e internacionalizar unidades, alcançando faturamento de R$ 1,5 bilhão até 2030. A abertura de capital (IPO) está no horizonte, mas não deve ocorrer antes dessa data.

“O mercado de cibersegurança é muito pulverizado. Nosso projeto final, olhando para 2030, é fazer algo muito grande, integrando desde a formação até serviços avançados”, afirmou Martins ao vídeocast do Tele.Síntese.

Com a fusão entre IPV7 e Acadi-TI, o grupo resultante ultrapassa 1.000 colaboradores, soma mais de 50 mil alunos formados e já atendeu 2.600 empresas. Há também um projeto social para formar mais de 1.000 jovens em cibersegurança nos próximos 24 meses, direcionando-os para atuação prática em empresas.

Bug bounty e parcerias estratégicas

A IPV7 também aposta no modelo de bug bounty, usado por grandes corporações para identificação contínua de vulnerabilidades. A empresa mantém parcerias com a Oi Soluções, cuja exclusividade contratual acaba de se encerrar.

A partir deste momento, disse Droander, o grupo poderá busca mais parceiros para acrescentar à força de comercialização da solução, entre operadoras, provedores e integradores. Além disso, ele prevê inserir 600 novas empresas clientes na plataforma de bug bounty, fruto da aquisição da HuntersPay, nos próximos 12 meses.